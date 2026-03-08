Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 1.200 personas participan en la Carrera de la Mujer de Alicante por la lucha contra el cáncer de mama

Las corredoras representaron el 85 % de las inscripciones en esta prueba solidaria, que en su cuarta edición logra sus mejores cifras

Salida de la Carrera Alicante Mujer, este 8 de marzo.

Salida de la Carrera Alicante Mujer, este 8 de marzo. / INFORMACIÓN

José Gómez

José Gómez

La cuarta edición de la Carrera de la Mujer de Alicante reunió este domingo a más de 1.200 participantes en el Parque Sergio Melgares, en el PAU 5 de la playa de San Juan, en la que ha sido la convocatoria más numerosa desde la creación de esta cita deportiva y solidaria. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm).

El 85% de las personas inscritas fueron mujeres, que participaron tanto en modalidad de carrera como de caminata, de forma individual o en grupo. Entre las fórmulas grupales figuraban parejas de hermanas, madre e hija, matrimonios o parejas de hecho, y equipos integrados por abuela, madre y nieta.

Récord de las cuatro ediciones

La prueba superó el millar de asistentes registrado en la edición del año pasado y consolida su crecimiento dentro del calendario deportivo solidario de la ciudad. Al término de la jornada se entregaron trofeos a las tres primeras clasificadas en la modalidad de carrera.

Las inscripciones tenían un coste de 13 euros en la categoría individual, 26 euros en la modalidad grupal de dos personas y 39 euros en la de tres integrantes. El importe recaudado irá destinado íntegramente a Apamm.

Impulso municipal

El alcalde, Luis Barcala, que dio la salida a la prueba, ha remarcado que representa "la perfecta simbiosis que se establece entre la práctica deportiva y la ayuda a quien la precisa".

La Carrera de la Mujer está impulsada por las concejalías de Deportes y Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, con el apoyo de Prosolia Energy y la empresa de gestión deportiva Run-Run.

