Alicante se vuelca con el 8M en una multitudinaria marcha feminista

Las mujeres han tomado las calles de Alicante este 8 de marzo cargadas de motivos para luchar por la igualdad. Cerca del mediodía de este domingo, una multitudinaria marcha partió desde la plaza de Luceros y llenó por completo la avenida de Alfonso el Sabio en su camino hacia el Portal de Elche, donde integrantes de la entidad convocante, Mujeres Feministas de Alicante, leyeron el manifiesto por el Día Internacional de la Mujer.

La manifestación de este año ha movilizado a 8.000 personas en la capital provincial, según la estimación de la Policía Nacional. Una cifra que supera la participación de la protesta de hace un año que, en la tarde lluviosa de un sábado, congregó a 6.000 personas.

Tras una pancarta que, al igual que hace un año, proclama el lema "Defendiendo la agenda feminista", numerosos colectivos y ciudadanos a título particular se han sumado a las muchas reivindicaciones, todavía pendientes, de la mujer. Emilia Caballero, que hizo las veces de portavoz de Mujeres Feministas de Alicante, ha enumerado varias de las razones para continuar en pie de lucha. Una de las más sangrantes es la violencia sexual, "que está en unos grados enormes precisamente porque estamos en una situación de retroceso brutal".

"En Alicante se ha eliminado la Concejalía de Igualdad, se han eliminado los presupuestos, se han sacado de la ciudad los puntos de encuentro, que es una cosa terrible para las mujeres y para los niños que sufren violencia de género" Elena Caballero — Portavoz de Mujeres Feministas de Alicante

En esta línea, Caballero ha resaltado que "en Alicante el retroceso es auténtico" y ha denunciado que "se ha eliminado la Concejalía de Igualdad, se han eliminado los presupuestos, se han sacado de la ciudad los puntos de encuentro, que es una cosa terrible para las mujeres y para los niños que sufren violencia de género".

Desterrar la violencia

Y sobre este último punto, que es uno de los que más profundo calan en el sentir de las españolas y los españoles, Caballero también ha incidido en que "la violencia de género está en sus máximos, incluso con medidas de protección que no protegen en absoluto y que se necesita que cambien", por lo que ha exigido que "políticamente pongan de verdad los recursos que necesitan las víctimas".

La lacra de la violencia de género, que sigue sin ser desterrada de la sociedad, se ha cobrado 1.353 víctimas desde 2003, como señalaban muchas manifestantes en sus carteles. En la marcha, una agrupación de mujeres de blanco, portando sendos carteles, ha traído el recuerdo de las 19 alicantinas que han perecido a manos de sus parejas desde 2019 y hasta diciembre de 2025, cuando se produjo el asesinato machista de Oriana, en Carolinas Altas.

La multitudinaria marcha feminista en Alicante por el 8M, en imágenes / Jose Navarro

Sin embargo, este no es el único perjuicio contra el que luchan las mujeres. La brecha salarial, la carga en los cuidados o la pervivencia de roles de género que cohíben el libre desarrollo de las personas son asuntos por los que también alzaron la voz en esta jornada.

Al término de la marcha, el manifiesto leído en el Portal de Elche rechaza cualquier lectura simbólica o despolitizada del 8M. "No es, por tanto, una simple fiesta, en la que debamos desearnos ‘feliz 8 marzo’ y nos regalemos una flor", han proclamado las organizadoras, que defienden la necesidad de mantener la presión feminista ante unas desigualdades que, sostienen, siguen vigentes.

El texto pone además el foco en la política local. El manifiesto carga contra el gobierno de Barcala al denunciar que "se ha suprimido la Concejalía de Igualdad, desmantelando también el espacio específico encargado de garantizar y promover los derechos de las mujeres", y alerta también de la pérdida de recursos públicos para prevención, sensibilización y atención.

Lucha de toda la sociedad

Como remate, y tras detallar todas sus demandas, las convocantes han elevado el tono para vincular la defensa de la agenda feminista con la misma defensa de la democracia. “No podremos hablar de democracia ni de justicia reales", han advertido, si no se ponen en marcha las medidas reclamadas en materia de igualdad, protección y derechos de la mitad de la población.

La protesta ha sido secundada por multitud de entidades feministas y de la sociedad civil. Colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de todo tipo y partidos políticos se han sumado a la manifestación. Asimismo, representantes vecinales y políticos de Alicante se han dejado ver a lo largo del recorrido, entre ellos los tres portavoces municipales de los partidos de izquierda y numerosos ediles en el Ayuntamiento, así como diputados autonómicos como Aitana Mas (Compromís) y Mario Villar (PSOE).