El colectivo "Con dos tacones" no falta a su cita para celebrar en Alicante el 8M

El colectivo de mujeres alicantinas bautizado con el nombre de "Con dos tacones" no ha faltado a su cita y ha celebrado este domingo una comida con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Este colectivo congrega a mujeres guardias civiles, policías locales, policías nacionales, escritoras, abogadas y médicos, entre otras profesiones, y en 2019 pusieron en marcha esta iniciativa para festejar el 8M.

La comida también ha contado con la asistencia de algunos hombres que se suman a las reivindicaciones de las mujeres en su lucha por la igualdad.