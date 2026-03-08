El colectivo "Con dos tacones" no falta a su cita para celebrar en Alicante el 8M
Mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de otras profesiones se reúnen en una comida por el Día Internacional de la Mujer
El colectivo de mujeres alicantinas bautizado con el nombre de "Con dos tacones" no ha faltado a su cita y ha celebrado este domingo una comida con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Este colectivo congrega a mujeres guardias civiles, policías locales, policías nacionales, escritoras, abogadas y médicos, entre otras profesiones, y en 2019 pusieron en marcha esta iniciativa para festejar el 8M.
La comida también ha contado con la asistencia de algunos hombres que se suman a las reivindicaciones de las mujeres en su lucha por la igualdad.
