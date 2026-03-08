Obituario
Fallece Juanjo García, delegado de Monumento de la hoguera Diputació-Renfe
Foguerer "de toda la vida", tuvo la fortuna de ganar junto a su comisión el primer premio de categoría Especial en 2023
Juanjo García, quien en los años recientes fue delegado de Monumento de la hoguera Diputació-Renfe, ha fallecido este domingo. Junto a sus compañeros de comisión, en 2023 consiguió el primer premio de categoría Especial con la obra «L-mental», de David Sánchez Llongo, un logro inédito para Diputació-Renfe.
Desde la hoguera a la que tanto dedicó en vida, sus compañeros han querido recordarle como "uno de los comisionados de Diputació-Renfe que no pasa desapercibido". "Todos teníamos ilusión, pero su cara de felicidad nos la contagió a todos", rememoran sobre la victoria de aquel 21 de junio de 2023. "Nos dejas un gran vacío pero tenemos claro que en cada plantà y en cada cremà te recordaremos. Un beso al cielo de parte de toda tu comisión", ha sido el mensaje final de los comisionados para Juanjo.
