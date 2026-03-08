Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Juanjo García, delegado de Monumento de la hoguera Diputació-Renfe

Foguerer "de toda la vida", tuvo la fortuna de ganar junto a su comisión el primer premio de categoría Especial en 2023

Juanjo García, con los premios conseguidos por su hoguera en 2023.

Juanjo García, con los premios conseguidos por su hoguera en 2023. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Juanjo García, quien en los años recientes fue delegado de Monumento de la hoguera Diputació-Renfe, ha fallecido este domingo. Junto a sus compañeros de comisión, en 2023 consiguió el primer premio de categoría Especial con la obra «L-mental», de David Sánchez Llongo, un logro inédito para Diputació-Renfe.

Desde la hoguera a la que tanto dedicó en vida, sus compañeros han querido recordarle como "uno de los comisionados de Diputació-Renfe que no pasa desapercibido". "Todos teníamos ilusión, pero su cara de felicidad nos la contagió a todos", rememoran sobre la victoria de aquel 21 de junio de 2023. "Nos dejas un gran vacío pero tenemos claro que en cada plantà y en cada cremà te recordaremos. Un beso al cielo de parte de toda tu comisión", ha sido el mensaje final de los comisionados para Juanjo.

