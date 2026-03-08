Los jóvenes toman la palabra en el Torneo Nacional de Debate de Alicante

Más de un centenar de jóvenes de toda España han venido a Alicante este fin de semana con las maletas cargadas de apuntes, argumentos y ropa formal. Para participar en el tercer Torneo Nacional de Debate de Alicante, todos estos universitarios han estado casi un mes investigando y documentándose con el fin de brillar sobre el atril, que ayer se instaló en el Auditorio de la Diputación para celebrar la fase final de la competición, donde tuvieron que responder a la pregunta «¿es España un entorno propicio para la creación y el desarrollo estable de empresas?».

El evento, que atrae a 20 equipos de 18 asociaciones y universidades, es el mayor escaparate de la joven Asociación de Debate de Alicante (ADA), que en menos de tres años de vida se ha ganado un nombre en este mundillo y es, además, la única de la Comunidad Valenciana en organizar uno de los 16 torneos que clasifican a la Liga Española de Debate Universitario (LEDU).

La alicantina sigue siendo, con 40 socios, una asociación pequeña, lo que no le ha impedido alzarse con la victoria en dos torneos el año pasado y ser semifinalista de la liga española.

El debate universitario no es solo cuestión de oratoria, pues requiere de un amplio proceso de documentación para construir argumentos. | JOSE NAVARRO

«Como somos una asociación independiente sin un flujo garantizado, por ejemplo, por una universidad, somos 40 socios, aunque todas las actividades son gratuitas y hay más gente que participa sin estar realmente inscritos», señala la presidenta de la ADA, Aitana Baeza. Ella formó parte del pequeño grupo de seis fundadores que hace casi tres años inició esta aventura.

«Somos pequeños, pero estamos bastante consolidados y el orgullo es que tenemos un nombre a pesar de los pocos recursos que tenemos», apunta la presidenta sobre el proyecto alicantino más importante en una disciplina que se implantó hace casi tres décadas en las universidades privadas de Madrid y algunas universidades andaluzas.

María Cases, presidenta en el momento de la fundación de la ADA, recuerda el origen del proyecto: «Nosotros antes debatíamos en otro club, y teníamos ganas de crear un nombre competitivo en Alicante sobre el debate. Seis personas nos juntamos y con mucho trabajo decidimos fundar la asociación, hace dos años y medio».

En su primer año, dieron el salto a organizar un torneo nacional clasificatorio a la LEDU. «Tuvimos la suerte de que la liga española confió en nosotros», valora hoy Cases, quien también resalte que pese a una «capacidad logística súper limitada, porque somos una asociación pequeñita y sin ingresos, nos hemos sacado las mañas». Un mérito que, cree, se debe a «la pasión por enseñar lo que nos gusta».

Además del trabajo con universitarios, la ADA también está «creando cantera» en debate escolar mediante una colaboración con la Concejalía de Juventud de San Vicente del Raspeig. «No solo es debate competitivo, también enseñamos oratoria», asegura Cases, que también celebra los resultados del último año: «Ahí se ve la fuerza y la función que tiene ADA sobre la gente que viene a nuestras formaciones».

Voluntariado

De vuelta al torneo, los dos días de sesiones, viernes y sábado, salen adelante gracias a un staff de nueve personas totalmente voluntarias. Con pinganillos, radios y algo de estrés, el equipo dirigía en simultáneo el montaje de las salas, los traslados de los participantes, los refrigerios de los descansos y hasta la moderación de los debates.

«Es duro, pero es muy gratificante ver que todo el esfuerzo se materializa», confiesa Héctor Espinosa, secretario de la ADA y responsable de la organización y logística de este fin de semana.

«Fue duro buscar la sede del torneo porque no tenemos apoyo institucional de la UA» Héctor Espinosa — Secretario de la ADA

Expresa, además, que necesitan más facilidades de parte de las instituciones: «Fue duro buscar la sede del torneo porque no tenemos apoyo institucional de la UA, nos hemos ofrecido varias veces a hacer el torneo ahí pero ni el Club de Debate ni el Consejo de Estudiantes ni el vicerrectorado se han interesado».

Siguiendo con la búsqueda, Espinosa narra que iban a realizar el torneo «en la nueva sede del Centro 14, que al final cambió de uso, y hemos acabado celebrando estas jornadas entre una academia de idiomas y el Auditorio de la Diputación». De la institución provincial reciben una subvención de concurrencia competitiva que permite el escenario de la final.

Éxito organizativo

Todo ese esfuerzo ha valido la pena. Al menos a juzgar por las valoraciones que han hecho varios de los participantes, que de forma unánime reconocen el buen funcionamiento y el alto nivel del torneo.

Lucía Domínguez viene como parte del equipo de Esade, institución que tiene el club de debate universitario más antiguo de Cataluña. La joven de Barcelona se deshace en elogios con la competición alicantina: «Es el mejor que hemos visto de todo el circuito LEDU, el staff ha sido súper cercano y el mínimo detalle está cuidado».

Aunque su equipo cayó en cuartos, Domínguez explica que «hay muy buen ambiente, entre nosotros ya muchos nos conocemos y al salir, además de debatientes, somos compañeros».

Por otra parte, desde la Universidad de Salamanca tres de los representantes han sido Sofía Bugarín, Álvaro Cabezudo e Irene Gómez, quienes pese a quedarse en fase de grupos celebran haber notado una mejoría en sus habilidades. Bugarín valora el torneo como «excelente, me parece de los mejores torneos a los que ido, lleno de sorpresas y de cosas muy bien organizadas».

Integrante del equipo de la Universidad de Jaén responde preguntas de sus contendientes en la final. | JOSE NAVARRO

Su compañero Cabezudo, en adición, reconoce que «tiene mucho valor la asociación de Alicante porque se nota el cariño que ponen en que las cosas salgan bien y todo el trabajo se ve reflejado»

Otros participantes, que en este caso provienen de la Asociación de Debate Mediterráneo, descentralizada en varias ciudades de la península y Baleares, hablan en calidad de jueces. «Muy bien porque no ha habido retrasos, y los equipos han tenido mucho nivel», congratula Belén Osorio, procedente de Jaén, mientras que su compañero de Palma de Mallorca, Marc Gómez, pone en valor «los detalles muy bien cuidados, la acreditación, todos los elementos para que nos sintamos como en casa».

Camino a la liga española

La buena dinámica en este fin de semana alicantino es reconocida también por Guille Fernández, representante de la LEDU en el torneo. «Lo que reina es el capital humano, vienen a Alicante personas de toda España y aquí, a diferencia de otros torneos, viene gente más experimentada, y eso habla muy bien de cómo nos acoge Alicante», explica.

Sobre la labor de la liga de debate universitario, que tuvo sus albores en el año 2000, desapareció tras la crisis de 2008 y se ha recuperado en los últimos años, Fernández destaca que «a través de la palabra intentamos que salgan las futuras voces de España, en la empresa y en la política». Además, recuerda que «uno de los mejores oradores en su día fue Albert Rivera».

«A través de la palabra intentamos que salgan las futuras voces de España» Guille Fernández — Representante de LEDU

«Es una oportunidad para que estas nuevas generaciones tengan la oportunidad de convertirse en esos líderes, en un mundo que busca nuevas voces para ello», considera el representante de la LEDU, quien opina que la pregunta que plantea el torneo, sobre si España ofrece un entorno propicio a las empresas, «está en boca de todos, y lo más nutritivo de esto es escuchar qué piensan los jóvenes».

Sobre esa cuestión han versado todos los debates, en los que, justo antes de comenzar, se sortea qué equipo deberá posicionarse a favor, o de forma afirmativa, y cuál deberá estar en contra. Hasta las semifinales se plantaron los equipos de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y de la Universidad de Jaén, por un lado, y de las universidades Carlos III de Madrid y la de Málaga, por otro.

En la final, que se disputó en la sala Ana María Sánchez del Auditorio de la Diputación, logró imponerse la Universidad Carlos III de Madrid, con lo que obtuvo también uno de los 16 pases a la LEDU.