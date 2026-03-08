Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
El fallecido, que sufrió el accidente mortal en la A-70, tenía 35 años
EFE
El conductor de una motocicleta ha fallecido este domingo tras caer de ella y ser arrollado por varios vehículos que circulaban por la autovía A-70 de circunvalación de Alicante.
Un equipo médico ha acudido al lugar del accidente pero solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista, un hombre de 35 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).
El accidente se ha producido a las 06:58 horas de este domingo entre los kilómetros 19 y 20 de la A-70, en Alicante, cuando el motorista ha caído de la moto por causas que se desconocen y ha sido arrollado por varios vehículos que circulaban por la misma vía.
