Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcala sobre su dimisiónPlan VivePareja Benidorm atrapadaCamps candidaturaRafa Mir responde FiscalíaPiscifactoría lecholas AlicanteGasolineras baratas
instagramlinkedin

Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

El fallecido, que sufrió el accidente mortal en la A-70, tenía 35 años

Imagen de archivo de la A-70.

Imagen de archivo de la A-70. / ALEX DOMÍNGUEZ

EFE

El conductor de una motocicleta ha fallecido este domingo tras caer de ella y ser arrollado por varios vehículos que circulaban por la autovía A-70 de circunvalación de Alicante.

Un equipo médico ha acudido al lugar del accidente pero solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista, un hombre de 35 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

Noticias relacionadas

El accidente se ha producido a las 06:58 horas de este domingo entre los kilómetros 19 y 20 de la A-70, en Alicante, cuando el motorista ha caído de la moto por causas que se desconocen y ha sido arrollado por varios vehículos que circulaban por la misma vía.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
  2. Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
  3. Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas
  4. De dónde viene la expresión “la millor terreta del món” y por qué se refiere a Alicante
  5. Vecinos de Alicante, hartos de un 'centro de masajes' que podría esconder prostitución
  6. La Generalitat advierte a la jueza de irregularidades en la adjudicación de nueve viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
  7. Aviso amarillo por lluvias en Alicante: este es el tiempo que hará en tu municipio
  8. La lección de vida de un alumno de Alicante con un 90 % de discapacidad

Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

El tiempo en Alicante: la lluvia no da tregua en la provincia

El tiempo en Alicante: la lluvia no da tregua en la provincia

Plaza de la Viña: de la memoria futbolística a la vida vecinal con el reto del mantenimiento

Plaza de la Viña: de la memoria futbolística a la vida vecinal con el reto del mantenimiento

Puntos ciegos en la vivienda protegida de Alicante: por dónde se cuela quien no debería

Puntos ciegos en la vivienda protegida de Alicante: por dónde se cuela quien no debería

Los jóvenes toman la palabra en el Torneo Nacional de Debate de Alicante

Isabel Rodríguez, ministra: "El escándalo de Les Naus lo tiene todo: pensar que la vivienda es un negocio y creerse impunes a la ley"

Los pacientes que no mueren: así son los simuladores que entrenan a los futuros médicos de toda España que se forman en Alicante

Los pacientes que no mueren: así son los simuladores que entrenan a los futuros médicos de toda España que se forman en Alicante

Propietarios de altas miras: personas vinculadas a la cooperativa de Les Naus se repartieron la mitad de los áticos protegidos

Tracking Pixel Contents