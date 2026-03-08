Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante

Mientras la que era concejala de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez tuvo que molestarse en permutar su piso de Les Naus (un primero) por el de su suegro (un quinto) para ganar altura y mejorar en vistas, el gestor de esta cooperativa de viviendas protegidas y promotor del residencial, Francisco Ordiñana, y su entorno más próximo en esta sociedad no tuvieron que enfrentarse a ese problema para procurarse altas miras.

De los doce novenos pisos de los que consta el residencial de La Condomina, cinco están ocupados por personas que padecerían algún tipo de discapacidad. La ley obliga a reservar el 4 % de la promoción a viviendas adaptadas y en Les Naus, con un total de 140, correspondían 5,6. Redondearon y las dejaron en cinco.

Seis de los siete áticos restantes hasta completar la docena se los repartieron adjudicatarios estrechamente vinculados al promotor, empezando por el propio Ordiñana. El séptimo es un propietario de cuya relación con la gestión de la cooperativa no tiene constancia este medio y quien tendría por vecina en su mismo bloque, pero en un piso inferior, a un familiar directo.

La Policía Local inspecciona viviendas protegidas en Les Naus para verificar su ocupación real / Rafa Arjones

El promotor que compró para alquilar

El responsable de Fraorgi, la mercantil que gestiona la cooperativa, se quedó con un ático en el bloque dos, donde también tiene dos plazas de garaje: la que se comercializa con un trastero junto al piso y una adicional. Se trata de una vivienda “única en su planta” con “terrazas de uso exclusivo y excluyente” que, según ha desvelado el propio Ordiñana, compró para venderla a una de sus sociedades y ponerla después en alquiler “en las condiciones previstas para una VPP (Vivienda de Protección Pública): a un inquilino que cumpliese los límites de renta establecidos en el decreto regulador vigente”, precisó.

Una venta para la que ya había solicitado permiso a la Conselleria de Vivienda cuando estalló el escándalo de Les Naus al destapar INFORMACIÓN las polémicas adjudicaciones, motivo por el que paralizó los trámites esperando a retomarlos “cuando pase todo esto”, según indicó.

Debe ser por el uso que le quiere dar a esta vivienda de protección pública y destinada, por tanto, a primera residencia por lo que hace quince días seguía sin haber nadie empadronado en ella, como en otros cuarenta pisos del residencial. Aunque en su caso tiene concedida la “excepcionalidad” para no vivir ahí, que pidió como paso previo a la venta. De no tenerla, se dispone de seis meses para ocuparla desde la entrega de las llaves, plazo que ya ha expirado en su caso.

En el bloque VIP

Vecinos de altura del promotor son los tres cargos del Residencial Les Naus Coop. V desde que la sociedad se inscribió en el Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana el 1 de agosto de 2018 y cuyo fin de mandato está fijado para el 29 de mayo de 2030. Como propietarios de otros tres áticos figuran el presidente, Luis Alberto Meler; la vicepresidenta, Vanesa Quero; y la secretaria, Trinidad Box.

Los tres están empadronados. En el caso de Meler, al igual que su hermana, sus tres sobrinos y su cuñado, adjudicatario este último de un piso en una cuarta altura en el bloque que los vecinos de la urbanización han convenido en bautizar como “VIP”, el primero de los tres que la conforman.

La vicepresidenta figura empadronada junto a las dos hijas que tiene con el exmiembro de la Federació de Hogueras Conrado Albaladejo, abogado de Fraorgi en el pleito que mantuvo, y ganó, contra el Ayuntamiento por la enajenación de la parcela sobre la que se levantó Les Naus.

La adjudicataria de otro ático, ubicado también en el bloque VIP, es la otrora pareja del hermano del abogado, del que ahora estaría separada. Situación sentimental que guarda similitudes con la del letrado, quien aseguró a preguntas de este medio no constituir en estos momentos “unidad familiar” con la madre de sus hijas.

La secretaria de la cooperativa consta empadronada con un hijo,

Residencial Les Naus de Alicante / Jose Navarro

Veinteañeras con un ático a medias

Otras dos agraciadas con un ático también en el “VIP” son dos hermanas de 20 y 21 años, hijas del responsable de la asesoría que desde hace tiempo se encarga de los asuntos fiscales del promotor. Cada una de las veinteañeras tiene una mitad indivisa de pleno dominio del inmueble, en el que hasta hace dos semanas sólo estaba empadronada una de ellas, no constando que hayan precisado de hipoteca para adquirirlo.

Adjudicatarios del residencial que al final se tuvieron que conformar con pisos de menor altura relataron a INFORMACIÓN que en su momento estuvieron interesados por los áticos, por los que preguntaron en la cooperativa, pero que la respuesta fue siempre la misma: no quedaban libres salvo que algunas de las viviendas adaptadas no se ocuparan, lo que al parecer no ha ocurrido.