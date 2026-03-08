El tiempo en Alicante: la lluvia no da tregua en la provincia
A lo largo de este domingo se esperan varios chubascos que se traducirán en tormentas con la llegada de la tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada movida en la provincia de Alicante, en la que las nubes, los chubascos y las tormentas cobrarán importancia. Además, se esperan temperaturas bajas con la caída de la noche, con mínimas que podrían acercarse a los 3ºC.
Además de la nubosidad del cielo, la humedad será elevada durante todo el día especialmente en las zonas del litoral. El viento soplará ligeramente desde el sureste, especialmente por la tarde, para cuando se esperan tormentas repartidas por toda la provincia.
Alicante/Alacant
La jornada estará marcada por lluvia desde la mañana, con cielo muy nuboso y un ambiente húmedo que irá a más por la tarde. El viento del sureste soplará moderado y reforzará la sensación de fresco. Por la tarde se acentuarán las tormentas, con temperaturas entre 7 y 17 grados.
Elche/Elx
El tiempo se presenta revuelto en Elche, con menos nubes y precipitaciones que ganarán intensidad en las horas centrales, pero tormentas a partir de la tarde. El viento cambiará de dirección a lo largo del día, sin especial fuerza, pero con ambiente húmedo persistente. Los termómetros oscilarán entre 6 y 16 grados, con sensación fresca al amanecer.
Benidorm
En Benidorm, pese a que apenas saldrá el sol, se espera una jornada más agradable respecto a la lluvia que en otros puntos de la provincia. Las temperaturas serán contenidas, entre 9 y 14 grados, en una jornada claramente inestable.
Elda
La inestabilidad será protagonista con lluvias y tormentas, que pasarán a ser más intensas durante la tarde. El viento soplará moderado del norte, pero la elevada humedad y el cielo cubierto mantendrán un ambiente desapacible. Las temperaturas se moverán entre 5 y 15 grados, con mañana fresca y escasa recuperación térmica.
Torrevieja
El amanecer podrá dejar brumas, pero pronto el cielo quedará muy nuboso, sobre todo en la segunda mitad del día. El viento del sureste girará hacia el este, sin rachas destacables, aunque con sensación húmeda constante. Valores suaves, entre 10 y 15 grados, en una jornada gris.
Orihuela
La mañana comenzará con bancos de niebla y nubes en aumento, dando paso a precipitaciones y tormentas por la tarde. El viento cambiará de componente suroeste a norte, aportando cierta variabilidad térmica. El mercurio marcará entre 6 y 16 grados, con ambiente templado al mediodía y fresco al anochecer.
Alcoy/Alcoi
En el interior la jornada será plenamente otoñal, con lluvias persistentes y tormentas durante buena parte del día, principalmente tras el medio día. El cielo permanecerá cubierto y la humedad elevada acentuará la sensación de frío. Las temperaturas quedarán más bajas que en la costa, entre 5 y 13 grados, con escaso margen de subida.
Dénia
El día transcurrirá bajo intervalos nubosos con lluvias y tormentas, especialmente por la tarde. Las temperaturas serán moderadas, entre 8 y 15 grados, en un ambiente inestable y húmedo.
