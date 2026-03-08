Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Alicante: la lluvia no da tregua en la provincia

A lo largo de este domingo se esperan varios chubascos que se traducirán en tormentas con la llegada de la tarde

La borrasca Regina descarga en Alicante: más de 60 litros en 12 horas y aviso amarillo el viernes en toda la provincia

Héctor Fuentes

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada movida en la provincia de Alicante, en la que las nubes, los chubascos y las tormentas cobrarán importancia. Además, se esperan temperaturas bajas con la caída de la noche, con mínimas que podrían acercarse a los 3ºC.

Además de la nubosidad del cielo, la humedad será elevada durante todo el día especialmente en las zonas del litoral. El viento soplará ligeramente desde el sureste, especialmente por la tarde, para cuando se esperan tormentas repartidas por toda la provincia.

Alicante/Alacant

La jornada estará marcada por lluvia desde la mañana, con cielo muy nuboso y un ambiente húmedo que irá a más por la tarde. El viento del sureste soplará moderado y reforzará la sensación de fresco. Por la tarde se acentuarán las tormentas, con temperaturas entre 7 y 17 grados.

Elche/Elx

El tiempo se presenta revuelto en Elche, con menos nubes y precipitaciones que ganarán intensidad en las horas centrales, pero tormentas a partir de la tarde. El viento cambiará de dirección a lo largo del día, sin especial fuerza, pero con ambiente húmedo persistente. Los termómetros oscilarán entre 6 y 16 grados, con sensación fresca al amanecer.

Benidorm

En Benidorm, pese a que apenas saldrá el sol, se espera una jornada más agradable respecto a la lluvia que en otros puntos de la provincia. Las temperaturas serán contenidas, entre 9 y 14 grados, en una jornada claramente inestable.

Elda

La inestabilidad será protagonista con lluvias y tormentas, que pasarán a ser más intensas durante la tarde. El viento soplará moderado del norte, pero la elevada humedad y el cielo cubierto mantendrán un ambiente desapacible. Las temperaturas se moverán entre 5 y 15 grados, con mañana fresca y escasa recuperación térmica.

Torrevieja

El amanecer podrá dejar brumas, pero pronto el cielo quedará muy nuboso, sobre todo en la segunda mitad del día. El viento del sureste girará hacia el este, sin rachas destacables, aunque con sensación húmeda constante. Valores suaves, entre 10 y 15 grados, en una jornada gris.

Orihuela

La mañana comenzará con bancos de niebla y nubes en aumento, dando paso a precipitaciones y tormentas por la tarde. El viento cambiará de componente suroeste a norte, aportando cierta variabilidad térmica. El mercurio marcará entre 6 y 16 grados, con ambiente templado al mediodía y fresco al anochecer.

Alcoy/Alcoi

En el interior la jornada será plenamente otoñal, con lluvias persistentes y tormentas durante buena parte del día, principalmente tras el medio día. El cielo permanecerá cubierto y la humedad elevada acentuará la sensación de frío. Las temperaturas quedarán más bajas que en la costa, entre 5 y 13 grados, con escaso margen de subida.

Dénia

El día transcurrirá bajo intervalos nubosos con lluvias y tormentas, especialmente por la tarde. Las temperaturas serán moderadas, entre 8 y 15 grados, en un ambiente inestable y húmedo.

Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

El tiempo en Alicante: la lluvia no da tregua en la provincia

Plaza de la Viña: de la memoria futbolística a la vida vecinal con el reto del mantenimiento

Puntos ciegos en la vivienda protegida de Alicante: por dónde se cuela quien no debería

Los pacientes que no mueren: así son los simuladores que entrenan a los futuros médicos de toda España que se forman en Alicante

