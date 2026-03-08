Un "Toque Alicantino" abre la Tamborrada de la Semana Santa

Cristina Cutanda, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, ha protagonizado este domingo el toque de honor con el que ha comenzado la Tamborrada en la plaza del Ayuntamiento. Lo ha hecho con la pieza "Toque Alicantino", estrenada en 2025 y original de Sergio Godínez, quien también dirigió los más de 400 tambores que han hecho sonar su redoble en desfile hasta el auditorio de la Concha de la Explanada.

Los tambores han representado a las 27 hermandades y cofradías de la Semana Santa de Alicante, y a algunas de las agrupaciones musicales que participan en los desfiles procesionales. Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, le ha impuesto la Insignia de Oro a Godínez "como reconocimiento a la tarea desarrollado durante once años para poner en relieve lo que tiene consideración de Fiesta del Tambor".

"Es todo un orgullo"

El autor del "Toque Alicantino" también es director de la Banda de Cornetas y Tambores ‘Cristo de la Caña’, perteneciente a la Hermandad Stabat Mater, del colegio Hermanos Maristas. Por su parte, la edil Cutanda ha afirmado que "es todo un orgullo, como persona que vive y siente la Semana Santa, escuchar como resuenan al mismo tiempo todos esos tambores. Se te eriza la piel. Y más, si lo haces con ese toque tan peculiar y alicantino".

El alcalde Barcala, y a su derecha, la concejala Cutanda, encargada de dar el primer toque de la Tamborrada. / Jose Navarro

El alcalde, Luis Barcala, que ha acompañado a Cutanda junto a otros integrantes de la Corporación Municipal, ha afirmado que "esta iniciativa, plenamente consolidada en el calendario previo a la Semana Santa", contribuye a que los más pequeños comiencen a involucrarse en estas celebraciones. Es fundamental, en ese sentido, el papel que juegan los centros escolares para acercarlos a la música, en este caso con el tambor como protagonista, y a nuestras tradiciones".

Mascletá de tambores

A la cita, que ha finalizado con "una mascletà de redobles de tambor", como ha afirmado una de las participantes, se ha sumado el general de brigada, Miguel Ángel Jiménez Parejo, en representación del Mando de Operaciones Especiales (MOE), que será el Abanderado de Honor de la Semana Santa de Alicante 2026.

El siguiente acto, previo a la Semana Santa, programado por la Junta Mayor será el domingo 15 de marzo con el Certamen Nacional de Bandas, en la plaza del Ayuntamiento. Le seguirá la presentación de la Revista Oficial de Semana Santa, prevista para el viernes 27 de marzo en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

La de este domingo ha sido la undécima edición de la Tamborrada. La primera, la de 2015, se desarrolló en la plaza de la Montañeta. A partir de ese año, salvo en 2022 debido a las restricciones sanitarias, se ha celebrado en la Plaza de Santa María. En el año pasado, el acto se trasladó a la plaza del Ayuntamiento, que ha repetido como escenario.