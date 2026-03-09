Barcala pone nueva fecha a la renovación del Plan General de Alicante

Nueva fecha para la renovación del Plan General de Alicante, al menos en su parte estructural. El alcalde, Luis Barcala, asegura que el documento estará listo para recibir el visto bueno inicial en el verano de 2026, tras el nuevo proceso de participación abierto por el ejecutivo local que ha extendido los plazos estimados inicialmente: antes de finalizar 2025. El dirigente popular asegura que el Consistorio incorporó el 80 % de las aportaciones recogidas en el anterior proceso de exposición pública, hace un año, y ratifica a Antonio Peral como sucesor definitivo de Rocío Gómez, que dimitió en el mes de febrero por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus.

A mediados de febrero, el Ayuntamiento anunció una nueva serie de talleres participativos para la redacción del Plan General Estructural, que tendrán lugar durante los meses de marzo y abril, concluyendo un año después de la anterior iniciativa, impulsada por la exconcejala de Urbanismo. Ahora, el alcalde fija una nueva meta para la aprobación del documento. "Tenemos dos meses de talleres de consulta y lo que los técnicos tarden en analizarlo, estaríamos hablando en torno a este verano. En junio o julio, si no antes, poder hacer una presentación oficial y formal con una aprobación de ese Plan General Estructural", ha manifestado Barcala este lunes.

Aunque el dirigente popular reconoce que la tramitación "puede retrasarse respecto a lo que todos queríamos", recuerda que el instrumento de planeamiento lleva desde 1987 sin reformar, acumulando medio centenar de modificaciones puntuales. "A ver si el gran problema va a ser por unos meses de consulta que están siendo muy productivos, merece la pena emplear esos meses en que profesionales y expertos digan absolutamente todo lo que se tenga que decir", ha añadido Barcala.

Respecto a este nuevo proceso de participación, emprendido voluntariamente por el gobierno local un año después de la última consulta, el alcalde aclara que se debe a que "se han seguido aportando ideas que, en algunos casos, parecían muy interesantes pero estaban poco elaboradas". En este sentido, se ha pedido a determinados sectores "que pulieran las propuestas para que no se especulara con posibilidades sino con proyecciones reales". Además, Barcala ha incidido también en que "se van produciendo cambios en las normativas que obligan a ir maniobrando".

Barcala ratifica a Antonio Peral como el sustituto de Rocío Gómez

Sea cual sea la fecha definitiva de aprobación del Plan General Estructural, el alcalde confirma que la tramitación será pilotada por Antonio Peral. El recién nombrado concejal de Urbanismo, tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de Les Naus, mantendrá las responsabilidades del área de forma definitiva una vez se confirme la entrada en la Corporación del nuevo edil popular: Luis Morata. "Antonio Peral es el concejal de Urbanismo y lo va a seguir siendo, el nombramiento no ha sido en absoluto provisional. Urbanismo lo pilota Antonio Peral y él va a continuar siéndolo", ha indicado el regidor.

Respecto a la futura incorporación, el dirigente del PP deja en el aire el papel que jugará Morata dentro del equipo de gobierno. "El nuevo concejal que se incorpore tendrá sus competencias, que se sabrán cuando se incorpore". Sobre si ya ha determinado cuáles serán esas responsabilidades, Barcala confirma que ha tomado una decisión pero que, por ahora, no la hará pública.

Petición a los empresarios

El alcalde de Alicante también ha presentado este lunes a la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) las líneas maestras del modelo de desarrollo económico que recoge el Plan General Estructural y les ha invitado a realizar sus aportaciones al borrador que el Ayuntamiento está "ultimando" en estos meses.

“Consideramos fundamental exponer a los principales agentes económicos y sociales, en este caso al empresariado alicantino, en qué consiste el plan, qué propuestas estamos poniendo encima de la mesa y, lo que es más importante, escuchar lo que tienen que aportar", ha destacado Barcala en la reunión mantenida con la junta directiva de la CEV en Alicante, presidida por César Quintanilla, y a la que también ha asistido la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España.