¿Cuántas curvas tiene el cerebro?

¿Por qué son tan pequeños el cerebro y la médula espinal?, ¿por qué tiene tantas curvas, pliegues y arrugas? Son algunas de las cuestiones que plantean los primeros grupos de estudiantes que participan en la Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se celebra en el edificio Balmis del campus de Sant Joan.

Curiosidades que brotan en presencia de cerebros humanos reales procedentes de donaciones de cuerpos a la ciencia para formar a estudiantes de Medicina, que se exponen en el taller de Anatomía: al observarlos tan de cerca, incluso cogerlos en la mano y tocarlos, se sorprenden por su tamaño y estructura. En los próximos días, más de 2.000 alumnos de 62 centros de la Comunidad Valenciana visitarán este campus para conocer de primera mano la investigación del cerebro y el sistema nervioso central que llevan a cabo los investigadores de Neurociencias.

Estudiantes observan con detalla la morfología cerebral / Alex Domínguez

“Eso resulta siempre bastante impactante. Preguntan desde lo grande o pequeño que es el cerebro hasta la cantidad de fisuras o circunvoluciones que tiene”, señala Juan Antonio Sánchez Alcañiz, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinador de las actividades de la Semana del Cerebro a la hora de explicar el taller de Anatomía sobre la estructura de este complejo órgano.

Anatomía

Los estudiantes plantean también cuestiones sobre enfermedades neurológicas o avances científicos, algo que se adapta según la edad del grupo. “Muchos se interesan por patologías o por investigaciones actuales, y dependiendo de si son estudiantes de Bachillerato o niños de Primaria se adapta la explicación".

A menudo, el alumnado quiere saber de las demencias, sobre todo del alzhéimer, porque sus abuelos lo padecen. Los científicos les hablan de la huella que dejan en el órgano más complejo del sistema nervioso central, instándoles a observar en los cerebros de las clases de Anatomía cómo los ventrículos laterales se acaban agrandando o se forman determinadas malformaciones y cambios en la estructura interna.

Talleres de estímulos cerebrales en el Instituto de Neurociencias / Alex Domínguez

La Semana del Cerebro se celebra estos días con el objetivo de acercar la investigación en neurociencia al público general y, especialmente, a estudiantes de secundaria y bachillerato. A través de talleres prácticos e interactivos, los participantes pueden conocer de primera mano cómo funciona el cerebro tanto en la salud como en la enfermedad.

Esta iniciativa está impulsada por Dana Foundation y se celebra a nivel mundial en numerosos centros de investigación. En España, distintos institutos y centros neurocientíficos participan organizando actividades divulgativas.

“La idea siempre es llevar a cabo talleres sencillos donde se pueda interactuar con experimentos que simulan lo que investigamos en el Instituto de Neurociencias, porque la mejor forma de enseñar cualquier conocimiento es mediante actividades interactivas”, señala Sánchez Alcañiz.

Biología molecular

Otro de los talleres con más éxito es el de biología molecular, con experimentos genómicos para comprender cómo funcionan las neuronas con el fin de que se comprendan las alteraciones genéticas que hay detrás de determinadas patologías. También se realizan talleres de electrofisiología para mostrar cómo las neuronas se comunican entre sí.

“Tenemos talleres de ilusiones para ver cómo nuestros sentidos pueden engañarnos y cómo el cerebro procesa esa información. Realidad virtual y mostramos los modelos animales que se utilizan en investigación, como moscas, peces o ratones”, explica el investigador.

Otro se centra en técnicas histológicas utilizadas mediante tinciones para visualizar el tejido cerebral: en concreto, se utilizan colores para teñir las neuronas. “Son técnicas que utilizamos para visualizar el tejido cerebral y ver neuronas individuales o las conexiones entre ellas. Así podemos estudiar cómo se conecta una neurona de una parte del cerebro con otra”, es decir, cómo se comunican diferentes regiones del cerebro, detalla.

"El cerebro se clarifica, se vuelve transparente. Cuando lo llevas a un microscopio particular, puedes ver la estructura y dentro todas las neuronas, y dónde se van conectando. Es particularmente interesante

El desafío de la longenvidad, el jueves en el Club INFORMACIÓN Dentro de la Semana del Cerebro tiene lugar el ciclo "Cerebro y Sociedad", que cuenta con el apoyo de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela. En este ciclo se enmarca la mesa redonda "El desafío de la longevidad: ciencia y mente ante una vida más larga", que tendrá lugar este jueves 12 de marzo en el Club INFORMACIÓN de Alicante a partir de las 19 horas. En el encuentro participarán la profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias Ángela Nieto, el catedrático de Medicina de la UMH y vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social Domingo Orozco, la científica titular del CSIC Silvia De Santis y el científico titular del CSIC José Vicente Sánchez Mut. La sesión estará moderada por Jesús Mula Grau, profesor del Área de Periodismo de la UMH, y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Electrofisiología

Triunfa también entre los estudiantes la electrofisiología porque es muy interactiva. "Puedes ver cómo una señal nerviosa se traduce en una actividad que recoge un ordenador y se puede medir”, afirma.

Más jóvenes observando un cerebro con médula espinal / Alex Domínguez

Para Sánchez Alcañiz, este tipo de actividades puede despertar vocaciones científicas entre los jóvenes. "Sí, porque hay muchos universitarios en carreras científicas que vienen al instituto y nos comentan que habían visitado el centro anteriormente. Es una forma de acercar la ciencia que se hace en este país”, afirma.

Aunque el conocimiento sobre el cerebro avanza cada vez más, el investigador señala que todavía quedan muchas preguntas por responder. “El cerebro cada vez se conoce más, pero conforme profundizas aparecen nuevas preguntas. Vamos avanzando poco a poco; es un camino largo, pero seguimos progresando”, concluye.