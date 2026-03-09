Las cofradías Ecce-Homo y Redención de Alicante celebran su vía crucis

Las cofradías Ecce-Homo y Redención de Alicante celebraron este sábado el tradicional vía crucis en honor al Santísimo Ecce-Homo, con salida desde la Parroquia de San Antonio de Padua. El acto, marcado por un ambiente de solemnidad, reunió a una numerosa participación de hermanos y devotos, que acompañaron a la sagrada imagen recorriendo las calles del barrio.

El cortejo estuvo integrado por costaleros, hermanos con cirio y feligreses de la parroquia, destacando este año la novedad de que todos aquellos hermanos cofrades que lo solicitaran pudieran participar portando un cirio. Abriendo el cortejo, dos ciriales y la Cruz de San Damián, precedida por una fanfarria que acompañó musicalmente durante todo el recorrido, marcando el paso del vía crucis desde su inicio.

Recorrido

Durante el recorrido, las estaciones del vía crucis fueron leídas por los distintos grupos de la parroquia y por feligreses, lo que aportó una participación coral y profundamente comunitaria al acto penitencial. Uno de los aspectos más valorados del acto fue el exorno floral del paso del vía crucis, cuyos adornos florales fueron sufragados por donativos de miembros integrantes del grupo joven de la cofradía.

Los participantes acudieron con traje oscuro y la medalla de la cofradía, lo que contribuyó a la solemnidad del cortejo. Gracias a la organización previa, el vía crucis se desarrolló con orden, silencio y el recogimiento propio de este tiempo litúrgico.