Éxito de la gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto de atención de ayuda psicológica para mejorar la salud y el bienestar de las pacientes afectadas

Gala lírica para recaudar fondos contra el cáncer de mama en Alicante

Gala lírica para recaudar fondos contra el cáncer de mama en Alicante

INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

Con motivo del Día de la Mujer, la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama, A.P.A.M.M, celebró un concierto solidario el sábado pasado en el Auditorio del Aula de Cultura de Alicante, Fundación Mediterráneo, en la avenida del Doctor Gadea, 1.

La sala abrió sus puertas a las 19:00 horas y la gala comenzó media hora después con la bienvenida y el agradecimiento a todos los asistentes.

La actividad fue organizada por la Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (A.P. A. M. M.)

La actividad fue organizada por la Asociación Provincial de Mujeres con Cáncer de Mama (A.P. A. M. M.) / INFORMACIÓN

Participantes

Este año "contamos con la inestimable colaboración de Maite Alberola, soprano, Sandra Ferrández, mezzosoprano, Pedro Quiralte, barítono y Francisco Cholbi, pianista y facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital General de Alicante, que nos ofrecerán un concierto de piezas clásicas y populares especialmente escogidas para la ocasión", explicaron desde la organización.

La duración aproximada de este evento benéfico fue de 90 minutos, con entradas donativo de 12 €.

Participantes en la gala

Participantes en la gala / INFORMACIÓN

Una de cada ocho

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto de atención de ayuda psicológica, fundamental para mejorar la salud y el bienestar de todas las mujeres con cáncer de mama. En España se diagnostican más de 36.000 nuevos casos al año. La probabilidad estimada de desarrollar esta enfermedad siendo mujer es de 1 de cada 8.

Más información para cualquier persona interesada en contactar con la asociación en la sede de A.P.A.M.M, calle Abad Nájera nº 3, local 2, 03002 de Alicante, en los teléfonos 965 21 79 55 - 648 40 26 28, o en el correo electrónico, apamm@apamm.es.

