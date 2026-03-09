Gala a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante

Más de 3.500 personas sufren esclerosis múltiple en la provincia de Alicante. Se trata de una patología neurológica crónica e impredecible, que se produce cuando el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal.

Sus síntomas dependen de la gravedad del daño en la fibra nerviosa. Problemas de visión con dolor en un ojo o visión doble, cansancio y fatiga, dificultad para caminar y mantener el equilibrio, entumecimiento o debilidad en brazos y piernas, dolor, tendencia a las caídas y urgencia para orinar son algunos de los síntomas, que pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente.

También puede provocar depresión, problemas de memoria y concentración, y afecta principalmente a mujeres entre 20-40 años. Es la segunda causa de discapacidad después de los accidentes de tráfico.

Cartel de la gala benéfica pro esclerosis múltiple / INFORMACIÓN

Evento solidario

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (adEMA) está detrás del evento que se celebrará próximamente, de carácter benéfico, en favor de los afectados y en pro de la investigación. La asociación cultural de danza Morales protagonizará una actuación a favor del colectivo de pacientes el próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 17.30 horas, en el teatro del colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante bajo la dirección y coreografía de Sonia Morales Belvis.

Colaborarán en esta actividad solidaria Maravillas Cano, Encarna García, Jorge Morales, Domingo Martínez y el grupo de cajón de la Casa de Andalucía en Alicante. El donativo es de 10 euros, hay fila cero, y bizum para colaborar.

Las entradas se pueden adquirir en la parroquia Inmaculada del Pla, puerta trasera, los lunes y martes de 9.30 horas a 12 horas. También en el centro municipal de mayores Pla-Carolinas, calle Barcelona. Los lunes de 17 a 19 horas, y los miércoles de 9 horas a 12 horas. También el mismo día de la gala en el teatro.

Enfermedad al alza

Se trata de una enfermedad al alza, por lo que toda iniciativa ayuda. Las estadísticas indican que sigue aumentando el número de personas afectadas por la esclerosis múltiple y que es mayor la cifra de enfermos que hace 15 o 20 años. De hecho, cada vez hay más pacientes en los hospitales atendidos por esta patología.

Sobre las causas, "no tenemos una respuesta porque no se sabe realmente. En la esclerosis múltiple hay una interacción entre predisposición genética y factores ambientales. Pensamos que estos están influyendo, porque además este incremento del número de casos afecta especialmente a las mujeres. Pero no sabemos exactamente por qué ocurre y habrá que investigarlo», apuntan los especialistas.

Repunte

El estilo de vida y la alimentación podrían estar detrás de ese repunte de una patología en la que es necesario un abordaje integral, siendo esencial no solo el papel del médico sino la figura del profesional de Enfermería.

La salud mental es otro eje esencial con estrategias para afrontar el impacto emocional del diagnóstico y para aprender a convivir con la esclerosis múltiple manteniendo una actitud vital positiva, tal y como coinciden los médicos que atienden a pacientes afectados.