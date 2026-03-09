¿Vas a echar gasolina hoy en Alicante? Estas son las gasolineras más baratas de la provincia de Alicante
Ahora llenar el depósito de gasoil cuesta siete euros más que hace una semana y el de gasolina casi seis
La subida del precio de la gasolina que ha desatado el conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán se está dejando sentir en la provincia de Alicante. La semana pasada el precio de los carburantes había subido hasta 20 céntimos el litro, por lo que en el gasoil el aumento es de unos 7 euros más mientras que en el de la gasolina 95 el aumento se queda en unos 6 euros.
El barril de Brent ya supera los 80 dólares, un aumento que se produjo tras los ataques sufridos por varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso por el que transita la quinta parte del suministro mundial de crudo.
Subida del precio de la gasolina en Alicante
Desde el pasado 28 de febrero, el gasoil se ha encarecido de media en las estaciones de servicio de la provincia 13,2 céntimos el litro, hasta 1.56 euros, aunque en algunas de ellas la subida se ha acercado a los 20 céntimos. La gasolina de 95, por su parte, ha subido 13,2 céntimos de media, lo que ha situado el precio del litro en 1,57 euros, prácticamente el mismo que el del gasóleo.
Tras estos incrementos, llenar un depósito medio de gasoil cuesta de media en estos momentos 86,18 euros, lo que supone 7,26 euros más que el sábado pasado, mientras que el de gasolina 95 se sitúa en 86,57 euros, lo que representa 5,89 euros más.
Las gasolineras más baratas de la provincia de Alicante
La página web Geoportal, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece información sobre las estaciones de servicio de nuestro país, los distintos tipos de carburante y el precio. La web ofrece los datos que remiten las propias gasolineras y detalla que “la información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo y no constituye una comunicación de actos administrativos ni comunicados oficiales.Esta información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados”.
Igualmente hay que tener en cuenta la actualización de los datos, ya que algunas ofrecen precios de hace días, por lo que podrían haber cambiado.
La web te permite filtrar por provincias y municipios además de por el tipo de carburante. Atendiendo a estos criterios, las gasolineras más baratas hoy, 9 de marzo de 2026, de la provincia de Alicante para repostar Gasolina 95 se encuentran en La Vila Joiosa, Alicante y Benidorm.
Por su parte, las estaciones de servicio que ofrecen el Gasóleo A más económico están en La Vila Joiosa, Benidorm, Santa Pola, Dénia y Alicante.
