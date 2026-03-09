Jóvenes de Alicante participan en lanzamiento del primer cohete diseñado por universitarios

Con la vista puesta en ser la primera universidad europea en llegar al espacio. Es el ambicioso objetivo que se han marcado estudiantes de la Universidad Politécnica de València (UPV). Un equipo formado por 68 alumnos, de ellos, una veintena son de la provincia de Alicante, ha participado en el lanzamiento del primer cohete de doble etapa diseñado por estudiantes españoles que ha logrado surcar el cielo.

Estudian desde Ingeniería Aeroespacial, Mecánica, Industrial, hasta Administración y Dirección de Empresas (ADE), y han desarrollado el motor del cohete, lanzado el pasado 23 de febrero desde el mismo lugar que la ilicitana PLD Space que está haciendo historia al lanzar en 2023 el MIURA 1, el primer cohete privado europeo en llegar al espacio, desde el Centro Experimental de El Arenosillo, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en la provincia de Huelva.

El equipo de estudiantes, en los preparativos para lanzar el cohete desde el Centro Experimental de El Arenosillo / INFORMACIÓN

En este caso, los estudiantes han diseñado, testeado y fabricado al 100% el artefacto de tres metros de longitud, al igual que la aviónica modular y el sistema de recuperación en el mar. Han utilizado técnicas de fabricación propias. Origin, es el nombre del cohete del equipo Faraday Rocketry UPV, de Generación Espontánea, que recorrió 4 kilómetros. Pero, desde la UPV señalan que lo verdaderamente trascendental ha sido ver cómo, en pleno ascenso, el vehículo ejecutaba con precisión la separación de sus etapas.

Próximo objetivo

"Pasaremos a cohetes más ambambiciososra llegar a recorrer 100 kilómetros en 3 años, lo que se conoce como la línea de Kaarman y el espacio, para batir recrécord Europa, antes de ese momento iremos lanzando otros. Nuestro siguiente objetivo son los 40 kilómetros", explica Luna Marhuenda Latorre, directora técnica del equipo y estudiante de cuarto curso de Aeroespacial, natural de Alicante.

El cohete del equipo de la UPV, lanzado el pasado 23 de febrero / INFORMACIÓN

Entre los universitarios de la provincia que participan en este desafío se encuentran Carlos Maestre Colomer, Toni Aracil Ivorra, Marta Andreu Ruano, Pedro Mauri Garcia, Tomás Guevara Serrano, Eloy Ramos, Osmel González Correas, Miguel Vela Garcia, María José ivorra Molina, Marwa Moustanfii Sakrani y Álvaro Paricio Casamayor.

La misión en la que está participando este equipo de jóvenes no es nada sencilla. Empezó hace casi cuatro años y desde entonces han participado en competiciones europeas y se han proclamado campeones del mundo dos veces.

El equipo siguiendo desde la sala de control el lanzamiento del cohete Faraday Rocketry UPV / INFORMACIÓN

Con el éxito de Origin, Faraday Rocketry no solo ha validado un diseño; ha trazado una hoja de ruta. Este lanzamiento es la prueba de que el camino de España hacia el espacio está siendo construido hoy por una generación que no tiene miedo a los retos complejos.

"El equipo cuando empezó se marcó como objetivo potenciar sector aeroespacial en Europa, queremos demostrar que en España se puede hacer y que lo han hecho estudiantes", explica la alicantina, quien muestra el orgullo del grupo de universitario no solo por haber conseguido este reto, sino por trabajar con gente profesional del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial-