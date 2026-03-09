Renfe lo confirma: ya puedes saber en tiempo real si tu tren de Alicante va con retraso y conocer su ubicación

El retraso en los trenes es algo bastante habitual en nuestro país. Tanto la larga como la media distancia pueden acumular retrasos que, ahora, podemos conocer en tiempo real gracias a la nueva página web de Renfe.

Si vas a coger un tren con salida o destino Alicante, de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia de Renfe, puedes seguir por dónde va el convoy y si llegará a la hora prevista accediendo a la web tiempo-real.largorecorrido.renfe.com.

El mapa interactivo muestra todos los trenes que están en marcha en nuestro país en cada momento. Con la lupa te puedes acercar y pinchar sobre el tren que quieras monitorizar y te dará información sobre el tipo de convoy, su referencia, su parada anterior y la próxima, la hora prevista de llegada y el retraso en minutos que acumula (si tiene). Igualmente pueden pinchar en ‘Consultar ruta’ donde indica las paradas que le quedan y la hora prevista a la que llegará y también se puede pinchar sobre ‘Seguimiento’ y te mostrará en todo momento la ubicación del convoy.

La información que se puede consultar en tiempo real de cada tren / Renfe

Cómo mirar el mapa en tiempo real

El mapa de renfe también te permite poner el código de referencia del tren que quieres seguir para poder localizarlo directamente en el mapa.

Si pinchas sobre Capas te permite seleccionar si quieres ver la agrupación de trenes o si quieres verlos en tiempo real. Igualmente te indica la leyenda de colores de cada uno de ellos: AVE, AVLO, LD, Avant, MD y Otros.

Con respecto a la variación horaria se muestra encima del tren con un círculo de color. El verde significa que tiene un retraso de menos de 15 minutos, amarillo entre 15 y 60 minutos y rojo más de 60 minutos. Igualmente, si pinchas encima del tren que quieres monitorizar te indica exactamente el tiempo de retraso que acumula.

También puedes filtrar las estaciones y ver si son accesibles, tienen Servicio Acerca o conexión con Cercanías.

Noticias relacionadas

Por último, se pueden visualizar o no las redes ferroviarias (líneas de Alta Velocidad y convencionales) o ver las capas del mapa de forma estándar o con visualización satélite.