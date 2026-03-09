Más retrasos en las obras del entorno de la Almadraba de Alicante: “Si no acaban antes de verano será un problema”

Las obras del entorno de la playa de la Almadraba necesitan más tiempo del previsto. Después de una primera prórroga, que aplazaba la finalización del proyecto de enero de a marzo de este año, los trabajos se siguen desarrollando en el litoral del barrio de la Albufereta sin la apariencia de una conclusión rápida.

En concreto, el pasado 25 de noviembre el Ayuntamiento de Alicante aprobó en Junta de Gobierno una ampliación de los plazos de las obras, que empezaron en noviembre de 2024 con una previsión inicial de 14 meses de duración (en un primer momento la perspectiva era que comenzaran en verano de 2024 y que el plazo de ejecución fuera de 10 meses). Sin embargo, el ejecutivo local justificó un retraso de las obras hasta el 4 de marzo de 2026, fecha ya superada, dada la “extensión e importancia de los restos arqueológicos excavados”.

Obras en curso en la playa de la Almadraba de Alicante. / Alex Domínguez

Además, otros motivos aludidos eran “la mejora del sistema de gestión de las aguas pluviales”, la “adaptación de las instalaciones de riego al empleo de aguas regeneradas”, la “mejora de las instalaciones de juego de niños y otros equipamientos” y la “adaptación del proyecto a las condiciones del arbolado existente, los servicios y las obras de fábrica existentes y suelos encontrados”.

Estos trabajos obligaron en noviembre a calcular nuevamente los presupuestos del proyecto y de la ejecución de la obra. En el primer caso, el coste subió en más de un 18 %, alcanzando los 6.847.181,76 euros, impuestos incluidos. Y en el caso de la ejecución de la obra la subida porcentual fue similar, quedándose en 6.046.070,15 euros, impuestos incluidos.

Nuevo retraso

Pero las obras tendrán que esperar más tiempo para finalizar. Ante la continuidad de los trabajos, desde el Ayuntamiento de Alicante explican que hay un nuevo plazo previsto para la finalización de las obras, que sería a lo largo del mes de mayo. En el consistorio indican que esta prórroga se concederá tras la solicitud del contratista, que cuenta “con informe favorable de la dirección de obra”.

Obras en curso en la playa de la Almadraba de Alicante. / Alex Domínguez

El nuevo plazo está previsto que se apruebe en Junta de Gobierno, hecho que ocurrirá “esta semana o la próxima”, y desde el Ayuntamiento recuerdan que, “en cualquier caso, las obras no se han paralizado”, mientras que también aseguran que esta prórroga no supondrá una subida de precio de la misma, tal como ocurrió en la anterior ocasión.

Los vecinos de la zona analizan el retraso con sensación de tranquilidad y también de cierta inquietud. “Si no acaban antes de verano será un problema”, dice José Martínez. Gabriel Gómez asegura que los trabajos “no están causando molestias”, mientras que Francisco Martín, que se ha dedicado a la ingeniería de obras públicas, pronostica que “aún quedan muchos trabajos”. “No veo avanzar las obras de los servicios de tuberías y eso me tiene intrigado, pero es normal que esto se retrase”, concluye. Por su parte, José Luis Cartagena entiende que “hay que tener paciencia, porque estas cosas se sabe cuando empiezan pero no cuando acaban, y aquí se está viendo un progreso”.

La reurbanización de la playa de la Almadraba consiste, según el expediente, en “la adaptación de la topografía del terreno, jardinería, gestión de aguas pluviales, red de fontanería, riego y alumbrado”, así como “la reconfiguración de la infraestructura viaria y de servicios en el ámbito, la gestión de restos arqueológicos” y la “edificación de un servicio de emergencia y de un establecimiento a pie de playa”. De esta manera, buena parte del espacio se peatonalizaría y se habilitaría, por tanto, para el tránsito de vecinos y visitantes.