Sanidad pone en marcha un estudio para conocer la exposición de la población a compuestos químicos

La Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública junto al Área de Investigación en Seguridad Alimentaria de Fisabio, lleva a cabo un estudio de biomonitorización humana con el objetivo de obtener información representativa sobre la exposición de la población adulta de la Comunidad Valenciana a diferentes sustancias presentes en el entorno y en la alimentación.

El estudio está dirigido a personas de entre 18 y 79 años, de entre las que se seleccionarán 600 participantes de manera que reflejen adecuadamente la diversidad demográfica de la población.

Herramienta científica

La biomonitorización humana es una herramienta científica clave para evaluar la presencia de compuestos químicos en el organismo y comprender mejor la exposición a los mismos. Los resultados de este estudio contribuirán a fortalecer el conocimiento científico y servirán de base para el diseño y la mejora de políticas de salud pública.

Los posibles participantes están siendo contactados por correo postal y posteriormente mediante llamada telefónica. Si el candidato acepta unirse al estudio, se le citará en el centro de salud pública más cercano a su domicilio. La participación consistirá en dos actividades principales.

Por un lado, se recogerá una muestra de orina por participante, que será analizada siguiendo estrictos protocolos de calidad y confidencialidad.

Bienestar

Por otro lado, las personas participantes responderán a un cuestionario que recopilará información sobre datos sociodemográficos, estilo de vida y hábitos alimentarios, aspectos fundamentales para interpretar adecuadamente los resultados.

El contacto con los participantes y la recogida de muestras se llevará a cabo durante 2026 garantizando en todo momento la voluntariedad de la participación, la protección de los datos personales y el cumplimiento de los principios éticos aplicables a la investigación en salud.

Factores ambientales

Con esta iniciativa, la Conselleria de Sanidad afirma que las tres provincias de la Comunidad Valenciana dan un paso importante hacia una mejor comprensión de los factores ambientales y dietéticos que influyen en la salud de su población adulta.

Esto supone "reforzar el compromiso con la prevención, la investigación científica y el bienestar de la ciudadanía".