Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora

La circulación en varias carreteras de la provincia de Alicante presenta complicaciones a primera hora de este lunes 9 de marzo de 2026. Según los últimos datos de tráfico actualizados a las 9:29 horas, hay registradas 49 incidencias en 15 carreteras, con especial concentración en la N-340, la AP-7 y la N-332, donde se han producido varios accidentes y obstáculos en la vía.

En total, siete incidencias están relacionadas con accidentes, repartidas principalmente en tres vías. La N-340 registra dos siniestros: uno a la altura de Torrellano (km 729, sentido creciente) y otro en Elche (km 720). Ambos provocan la presencia de obstáculos fijos en la calzada y obligan a extremar la precaución.

La AP-7 también acumula varios incidentes. En el tramo de Cala d’Or se han producido dos accidentes en torno al kilómetro 670, uno en cada sentido de la marcha, que han producido atascos importantes aunque con solo un herido leve, mientras que otro siniestro se ha registrado a primera hora en Catral (km 732). Estos puntos se suman a retenciones en dirección a Valencia en el tramo entre Ballestera y Cala d’Or, donde la circulación es irregular.

Otra de las carreteras con incidencias por accidente es la N-332, con un siniestro a la altura de Torrevieja (km 56) y otro en Benidorm (km 146), ambos con obstáculos en la calzada que obligan a moderar la velocidad.

Además de los accidentes, el tráfico se ve condicionado por retenciones en la A-70 entre Coveta Fumà y Sant Joan d’Alacant, en dirección Valencia, donde la circulación es lenta en hora punta.

Las obras y trabajos de mantenimiento también afectan a varios puntos de la red viaria. Entre los más destacados se encuentran cortes de carril en la AP-7 a la altura de Benissa, en la N-338 cerca de El Altet y en la N-332 en Guardamar del Segura. También hay intervenciones en la A-7 entre Castalla e Ibi y trabajos en la mediana de la A-70 entre Torrellano y Altabix.

Por otro lado, continúa el corte total en la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, previsto hasta el 27 de marzo, así como diversas obras de larga duración en la AP-7 a la altura de Agost, que incluyen restricciones y desvíos en varios carriles.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico antes de iniciar un desplazamiento, circular con precaución y prestar especial atención a la señalización en los tramos con obras o accidentes. La coincidencia de incidencias, retenciones y trabajos de mantenimiento complica la movilidad en varias vías clave de la provincia a primera hora de la jornada.