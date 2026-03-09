La Aemet avisa: vuelven los chubascos este lunes a Alicante con nubes y posibles tormentas en el interior

La provincia de Alicante encara este lunes con un tiempo algo más variable después de las lluvias registradas durante la jornada de ayer en distintos puntos del territorio. Aunque la inestabilidad será en general débil, los cielos presentarán intervalos nubosos y no se descartan nuevos chubascos a lo largo del día.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones podrán aparecer de forma puntual a primeras horas en zonas del litoral y trasladarse hacia el interior al final de la jornada. En la mayor parte de los casos se tratará de lluvias débiles y poco persistentes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán estables o con un ligero descenso, mientras que las máximas tenderán a subir ligeramente, sobre todo en zonas del interior, mientras que en la franja litoral apenas experimentarán cambios. La cota de nieve se situará en torno a los 1.500 y 1.700 metros, por lo que solo afectaría a las áreas montañosas más elevadas.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada estará marcada por intervalos nubosos y posibilidad de chubascos acompañados de tormenta en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de precipitación será más elevada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados, con ambiente fresco a primera hora y más templado al mediodía. El viento soplará flojo de componente este y sureste, mientras que la humedad irá aumentando con el paso de las horas.

El tiempo en Elche

En Elche, el lunes comenzará con cielos poco nubosos y ambiente estable durante la mañana, aunque la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas. No se descarta algún chubasco débil al final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 18 grados, con una mañana fresca y un mediodía templado. El viento soplará flojo de componente suroeste, con rachas que podrían acercarse a los 20 km/h, mientras que la humedad aumentará notablemente por la noche.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el lunes comenzará con intervalos de nubes y claros, aunque la nubosidad aumentará durante las horas centrales del día, cuando no se descarta algún chubasco puntual, con una probabilidad de precipitación que podría alcanzar el 65 %.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados, con ambiente fresco durante gran parte de la jornada. El viento soplará flojo de componente sur y suroeste, con rachas que podrían rondar los 15 km/h, mientras que la humedad será elevada, especialmente al final del día.

El tiempo en Elda

En Elda, el lunes comenzará con cielos poco nubosos durante la mañana, aunque la nubosidad aumentará en las horas centrales del día, cuando no se descarta algún chubasco puntual, con una probabilidad de lluvia cercana al 50 %. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados, con ambiente fresco a primera hora y más templado al mediodía. El viento soplará flojo de componente norte, con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h en algunos momentos de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada comenzará con intervalos de nubes y claros, con mayor presencia de nubosidad en las horas centrales del día, cuando no se descarta algún chubasco débil, aunque la probabilidad de lluvia será baja. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados, con ambiente suave durante el día. El viento soplará de componente sur, con rachas que podrían alcanzar los 25 km/h, especialmente en el litoral.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el lunes comenzará con intervalos de nubes y claros, con aumento de la nubosidad en las horas centrales del día, cuando no se descarta algún chubasco puntual, aunque con una probabilidad de precipitación baja. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados, con una mañana fresca y un ambiente templado al mediodía. El viento soplará flojo de componente suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada comenzará con intervalos de nubes y claros, aunque la nubosidad aumentará en las horas centrales del día, cuando podrían registrarse chubascos acompañados de tormenta, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 75 %. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados, con ambiente fresco durante buena parte del día. El viento soplará flojo de componente norte y sur, con rachas que podrían rondar los 15 km/h.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el lunes comenzará con cielos poco nubosos y ambiente mayoritariamente estable, aunque durante las horas centrales del día aparecerán intervalos de nubes, sin descartar algún chubasco muy puntual, con una probabilidad baja de precipitación. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados, con una mañana fresca y un mediodía templado. El viento soplará flojo de componente sur, con algunas rachas moderadas a lo largo de la jornada.