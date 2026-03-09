Educación cerrará 28 unidades de Primaria y abrirá 14 de Infantil en la provincia de Alicante el próximo curso

La Conselleria de Educación prevé cerrar el próximo curso 28 unidades de Primaria en la provincia de Alicante y abrir 14 nuevas en Infantil, según la propuesta de arreglo escolar remitida a los consejos escolares y a los ayuntamientos. De cualquier manera, ahora se abre un plazo presentar alegaciones hasta el 25 de marzo, por lo que el número de clases todavía podrá verse alterado.

En concreto, en el primer ciclo de Infantil (aulas de 2 años) habrá 154 clases, frente a las 149 de este curso, por lo que se ganarán 5; para el segundo ciclo de Infantil (3-5 años) hay previstas 1.148, frente a las 1.134, lo que se traduce en 14 unidades más; mientras que Primaria (6-12 años) pasará de 2.692 aulas a 2.634 (28 menos). Respecto a las aulas específicas que tienen los centros ordinarios para atender a niños con necesidades especiales, se mantendrá la cifra de este curso, con un total de 86 aulas.

Por municipios, Alicante es la que concentra los mayores recortes. Los colegios que verán disminuir aulas en Primaria serán el Pedro Duque, Carlos Arniches, Florida, Prácticas-La Aneja, Azorín, Lucentum, La Albufereta y Ramón Llull. En Elche también se prevén menos unidades de esta etapa educativa en Menéndez Pelayo, Jaume I, Reyes Católicos, San Fernando, Mediterrani, Luis Cernuda, San Antonio, Baix Vinalopó y Julio M. López Orozco.

En Torrevieja habrá reducción de unidades en Nuestra Señora del Rosario, Las Culturas, Amanecer y Número 14. En Orihuela, habrá menos aulas de Primaria en Maestro Ismael García, Los Dolses y Playas de Orihuela.

En menor medida también hay previstos ajustes a la baja en Dénia, Santa Pola, Sant Vicente, Callosa d’en Sarrià, Calp, Teulada, Guardamar, Ibi, San Miguel de Salinas y Rojales.

Escolares en un colegio de Alicante / HECTOR FUENTES

Más oferta

Frente a la eliminación de unidades, uno de los municipios que podrá ganar más clases de Infantil es Elche, en CEIP Jaume I, el CEIP Reyes Católicos, el CEIP San Fernando, el CEIP Mediterrani y el CEIP Baix Vinalopó.

En El Campello, el CEIP El Fabraquer incrementará una unidad en Infantil. En Sant Vicent del Raspeig, el CEIP Raspeig también ampliará su oferta en el primer ciclo de infantil. Lo mismo ocurrirá en La Vila Joiosa, donde el CEIP Gasparot aumentará de 1 a 2 unidades en esta etapa.

Además, se prevén incrementos de unidades de infantil en otros municipios de la provincia, como en el CEIP Azorín de Catral, el CEIP Martín Artigot de Pilar de la Horadada y el CEIP Número 8 de Santa Pola, donde también se registra un aumento en la oferta de esta etapa educativa.

La planificación autonómica mantiene la tendencia de crecimiento de la Educación Infantil, la primera etapa de escolarización (excepto el curso 2024/25) y la reducción de unidades en Educación Primaria, que se arrastra desde el curso 2021/22, según ha advertido el sindicato STEPV.

Alumnos en una clase de la provincia de Alicante, al inicio del curso / INFORMACIÓN

Con base en el padrón

Tradicionalmente, a la hora de presentar su planificación educativa de cara al próximo curso, la Conselleria de Educación tiene en cuenta el padrón, que refleja un descenso de la natalidad y por tanto de alumnado. En cursos atrás, el departamento autonómico se ha venido basando en el padrón que tiende a la baja para la determinación de nuevas unidades. Respecto a los criterios que ha seguido para este curso, todavía no se ha pronunciado.

Desde el sindicato mayoritario del profesorado han criticado que las aulas UECO mantienen el mismo número de unidades, a pesar del crecimiento de alumnado con necesidades específicas," un aumento que ha repercutido en un aumento de la ratio por encima de la legal, en lugar de crear más unidades".

Por otro lado, según el STEPV, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, tanto en el primer, como el segundo ciclo de Educación Infantil, se experimenta un crecimiento de unidades respeto al curso pasado en las tres provincias: 23 unidades más en primer ciclo y 28 en segundo ciclo. Por contra, a nivel autonómico la etapa de Primaria pierde unidades y se recorta en total en 48 unidades. El saldo total de unidades respecto al curso pasado es de 3 en total.