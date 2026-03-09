Villar, sobre la investigación a funcionarios de Alicante por Les Naus: "No habrá sanciones, solo queremos acreditar que el gobierno no lo sabía"

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, niega que el Ayuntamiento esté buscando al "topo" del escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN. El también concejal de Recursos Humanos desmiente el comunicado de la Junta de Personal y asegura que el único motivo de la investigación abierta a funcionarios es demostrar que el gobierno local no se enteró en agosto de 2025, como decía Vox, de que su concejala de Urbanismo tenía una vivienda protegida en La Condomina.

"Lo que se ha planteado hoy es por qué se inicia ese expediente, es lo primero que he explicado: se hace porque la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, nos acusa de que sabíamos lo de Les Naus desde el año pasado, por los recibos de la plusvalía", ha manifestado Villar, este lunes, en declaraciones a este diario. Tras las declaraciones de la líder de los ultras, "lo que se hace es abrir un expediente interno para demostrar que nadie había entrado y había registrado esos recibos. Esa es la razón única y exclusiva", ha añadido el vicealcalde.

En este sentido, y respecto a la reunión de la Junta de Personal celebrada este lunes, Villar asegura que la apertura de la investigación "no se había comunicado antes porque es un expediente reservado" y que, en los planes del equipo de gobierno "no entra la apertura de ningún expediente sancionador". No obstante, incide en que este supuesto no puede descartarse por completo "por si se detecta alguna irregularidad". En cualquier caso, el concejal popular sostiene que "no se está buscando ningún topo", por lo que ha querido "desmentir rotundamente" el comunicado de la Junta de Personal

¿Búsqueda de filtraciones?

Horas antes, los representantes de los empleados públicos habían advertido de que el gobierno de Luis Barcala continúa buscando entre los funcionarios municipales un "topo" que pudiera haber filtrado el escándalo de las viviendas protegidas. Después de que el alcalde afirmase la pasada semana que "no se está haciendo una investigación interna a los funcionarios", la Junta de Personal afirmaba que su número dos, Manuel Villar, había defendido que se está intentando "descartar posibles irregularidades" en el manejo de información relacionada con el residencial Les Naus.

Según ha informado la Junta de Personal del Ayuntamiento en un comunicado, el vicealcalde habría explicado este lunes que se han iniciado expedientes de información reservada en varios departamentos para descartar posibles irregularidades que se hayan podido cometer en el uso de la información, y esclarecer, en su caso, la participación directa o indirecta de empleados y empleadas en los procedimientos administrativos correspondientes.

Los representantes sindicales del Consistorio afirman que Villar les ha asegurado que estos expedientes tienen carácter de averiguación de hechos y no constituyen procedimientos sancionadores. Su finalidad, según indica la Junta que ha defendido el vicealcalde, es esclarecer los hechos y determinar si procede o no iniciar actuaciones administrativas o atender posibles requerimientos de la autoridad judicial.

Todo ello, escasos días después de que el alcalde negara que se está produciendo una "caza de brujas" (como apuntan desde la izquierda) para tratar de hallar responsables dentro del Ayuntamiento de que el escándalo de las viviendas protegidas fuese destapado por INFORMACIÓN. El pasado jueves, Barcala aseguró que no existe ninguna investigación abierta sobre los funcionarios y apuntó que los tres expedientes iniciados por su equipo de gobierno sobre la polémica promoción de Les Naus tienen carácter informativo. "No se está haciendo una investigación interna a los funcionarios. No ha habido nunca ese expediente ni se investiga eso", afirmó el regidor popular, subrayando que el objetivo es aclarar los hechos y documentar la gestión administrativa.