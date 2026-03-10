Alicante y Elche probarán tecnología e IA para mejorar la gestión de La Marjal y el Clot de Galvany

El proyecto IRIS impulsará la digitalización de la gestión de infraestructuras verdes de Alicante y Elche con el objetivo de mejorar su eficiencia y facilitar una toma de decisiones más precisa por parte de las administraciones responsables. La iniciativa también contempla acciones para divulgar entre la ciudadanía los beneficios ambientales y sociales que aportan estos espacios.

En el marco del proyecto se desarrollará una herramienta de soporte a la decisión que integrará datos clave sobre aspectos como la calidad del agua, el número de visitantes o la presencia de especies animales. Para ello se recurrirá a tecnologías como la visión por computador, los modelos predictivos, el análisis de datos y la inteligencia artificial.

Tanto esta herramienta como las iniciativas de divulgación se pondrán a prueba en dos enclaves representativos de la provincia: el parque inundable La Marjal, en Alicante, y el paraje natural municipal del Clot de Galvany, en Elche. El primero cuenta con un nivel medio-alto de sensorización y combina su función de mitigación del riesgo de inundaciones con el uso recreativo. El segundo es un humedal natural con menor nivel de sensorización que utiliza agua regenerada.

Las infraestructuras verdes son espacios naturales o seminaturales, como parques urbanos, humedales gestionados o zonas verdes, concebidos para contribuir a la conservación y mejora de la biodiversidad. Además, ayudan a reforzar la resiliencia frente al cambio climático gracias a funciones como la gestión del agua pluvial o la regulación de la temperatura.

Las organizaciones podrán tener información de calidad de forma sencilla y actualizada Clothilde Breger — Investigadora en Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua

Clothilde Breger, investigadora en Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua, destaca que “gracias a la integración de datos de calidad de distinto tipo, las organizaciones podrán tener información de calidad de forma sencilla y actualizada sobre aspectos como cuántas personas utilizan las infraestructuras, qué población de aves existe en cada estación o cuál es el nivel y la calidad del agua, lo que les permitirá evaluar su rendimiento y tomar decisiones para optimizar su gestión”.

IRIS es un proyecto de colaboración público-privada liderado por Veolia con la participación de Cetaqua-Centro Tecnológico del Agua, Aguas de Alicante y Aigües d’Elx, e implica tanto al área de Sostenibilidad y Acción Social como al área de Innovación. Su finalidad es reforzar el valor de estas infraestructuras mediante una gestión más eficiente y una mayor concienciación ciudadana sobre sus beneficios medioambientales y sociales.

El proyecto se complementa con otras iniciativas como Biovera, liderada también por Cetaqua con la participación del Instituto Catalán del Agua y financiada por la Fundación Biodiversidad, centrada en la identificación, cuantificación y monitorización de servicios ecosistémicos en estos mismos emplazamientos.

Se trata de poner la tecnología al servicio de la naturaleza, no al revés Iñaki Casals — Director de Innovación de Aguas de Alicante

Para Iñaki Casals, director de Innovación de Aguas de Alicante, este proyecto “debe servir para potenciar al máximo el valor social y medioambiental que estas áreas nos ofrecen. Se trata de poner la tecnología al servicio de la naturaleza, no al revés”.

El arranque de IRIS coincide además con el 20 aniversario del Clot de Galvany como Paraje Natural Municipal, mientras que La Marjal celebró en 2025 su décimo aniversario tras una década de funcionamiento como infraestructura frente a inundaciones con impacto ambiental positivo.