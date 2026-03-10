Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante encara la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento más de un año después del derrumbe parcial

El gobierno municipal aprueba el proyecto de reforma tras el visto bueno de la Conselleria de Cultura y prepara la licitación de las obras, que tendrán un plazo de ocho meses

La rehabilitación del Ayuntamiento de Alicante: con financiación pero sin fecha / Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El gobierno municipal de Alicante encara la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento tras la caída de cascotes de grandes dimensiones que tuvo lugar en noviembre de 2024. El ejecutivo que dirige Luis Barcala ha aprobado el proyecto de reforma, ya con el visto bueno de la Conselleria de Cultura, y espera licitar las obras en las próximas semanas. Una vez se adjudiquen, los trabajos se prolongarán durante, al menos, ocho meses más.

La Junta de Gobierno Local ha validado este martes el proyecto de intervención de reparación y consolidación de las torres de la Casa Consistorial, del estudio Salmerón y Landmann Arquitectura. La actuación contará con un presupuesto total de 468.430 euros, de los que 200.000 está previsto que se reciban a través de una subvención de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, la Administración autonómica (a través de la Conselleria de Cultura) ya ha validado el proyecto. Un paso necesario al tratarse el edificio de un Bien de Interés Cultural y que despeja el camino para que el gobierno de Luis Barcala pueda dar comienzo a la licitación de las obras. Una vez se produzca la adjudicación, los plazos previstos en el proyecto contemplan que la rehabilitación de las torres se extienda, al menos, durante ocho meses. Con estas condiciones, el nuevo aspecto del Ayuntamiento no estaría listo antes del mes de diciembre.

El proyecto, al detalle

Según ha informado el ejecutivo municipal en un comunicado, las obras consisten principalmente en la reconstrucción y estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres, así como de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa que tuvo lugar a finales de 2024. También se contempla la estabilización estructural de las balaustradas y los pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro.

Del mismo modo, se llevará a cabo la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta a la altura de los balcones y de la cubierta superior de las torres, junto con la inclusión de una escalera de acceso para el futuro mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios.

A principios de marzo, el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura celebraron una reunión de trabajo para abordar la necesaria reparación del histórico edificio, que permanece con medidas de protección extraordinarias desde que se produjera la caída de cascotes de grandes dimensiones de una de las torres, en noviembre de hace dos años.

Ambas administraciones abordaron entonces "todo lo que tiene que ver con el propio Ayuntamiento", según explicó el alcalde, Luis Barcala. Desde el contrato de emergencia para la reparación de las dos torres tras el desprendimiento hasta el plan de rehabilitación integral de todo el Consistorio, que no solo incluye la rehabilitación de fachadas sino del interior del inmueble. En ese momento, se anunció que la Generalitat participará en la reparación de las torres con la aportación de 200.000 euros para su rehabilitación, mediante una subvención.

