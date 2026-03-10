El Ayuntamiento de Alicante piensa en una “nueva” Plaza de Toros

Un año más manteniendo los servicios y con la mirada puesta en el futuro. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este martes el contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros a la única licitadora, Eventos Mare Nostrum SL, la empresa que actualmente gestiona el espacio. El contrato contiene un año de duración, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

Durante este periodo anual el Ayuntamiento que dirige Luis Barcala se plantea “afrontar una nueva licitación” para impulsar el proyecto de rehabilitación y conversión en espacios multiusos de la plaza. Esta transformación se llevaría a cabo dentro del programa “Alicante Nuevo Centro”, que el regidor anunció en octubre, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Así lo ha señalado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda.

El programa señalado pretende, entre otras cosas, descongestionar el centro de Alicante y que la ciudad ofrezca nuevos espacios para los turistas, especialmente concentrados en las zonas más céntricas. Una de las fases de este proyecto es la peatonalización de la calle San Vicente, y el Ayuntamiento pretende que el coso alicantino se sume a esta iniciativa.

La concejala delegada de la Plaza de Toros, Mari Carmen de España, ha destacado que están trabajando para convertir el espacio “en uno de los centros de referencia culturales, turísticos y de ocio de la ciudad, más allá de cumplir su función de albergar la actividad taurina".

Por eso, justifican desde el Consistorio, se ha sacado el arrendamiento de la instalación “a corto plazo” para así “poder plasmar en un nuevo concurso público el desarrollo de estos objetivos”. Así, mientras se desarrolla el contrato aprobado este martes en Junta de Gobierno, el Ayuntamiento tiene como objetivo “empezar a elaborar un nuevo pliego que contemple la rehabilitación y transformación” de la Plaza de Toros como “espacio multiusos para espectáculos culturales, musicales, de ocio y visitas turísticas, además de la propia actividad taurina” y de esta forma “convertirlo en uno de los polos de atracción” del proyecto “Alicante Nuevo Centro”, junto al auditorio ADDA y a Las Cigarreras.

En todo caso, desde el Ayuntamiento también han recordado que la Plaza de Toros “ha ido adquiriendo en los últimos años un papel más relevante en la programación cultural, de ocio y turística”, en referencia a la acogida de eventos como el Pizza Combat, el Tardeo Navideño, la celebración de conciertos o de actos festivos como la elección de la Bellea del Foc. Acontecimientos que, segíun el Consistorio “han permitido desestacionalizar el uso” del espacio.

Por último, Mari Carmen de España ha afirmado que “el reto” actual es “afrontar en un futuro cercano los proyectos que permitan la rehabilitación y consolidación de la Plaza de Toros como un espacio multiusos cultural y turístico y convertirlo en un polo de atracción” para la “dinamización del eje cultural que conformará junto al ADDA y al complejo de las Cigarreras y su nuevo centro internacional de exposiciones”.

El contrato

Volviendo al contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros por un año de ejecución, ésta no se podrá iniciar antes del 9 de abril de 2026. El Ayuntamiento percibirá el 6,5 % más IVA de los ingresos brutos de los eventos taurinos que se celebren y 5.500 euros más impuestos por cada espectáculo musical. La máxima institución municipal también recibirá 3.000 euros más impuestos por otros espectáculos y actividades recreativas, y por el uso exclusivo del ruedo cobrará 2.000 euros por espectáculos.

A su vez, el uso del patio de sol, del patio de caballos, cuadras y corrales, repercutirá a las arcas municipales en 1.000 euros por cada espacio cedido y día de uso, mientras que por las visitas guiadas a la Plaza de Toros y al Museo Taurino los ingresos serán del 20 % del total.