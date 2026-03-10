El cruel desenlace de Remedios: desalojada de una vivienda en Alicante con un hijo menor autista
El lanzamiento se ha efectuado entre Carolinas y San Antón y ante las protestas de una treintena de personas
La convocatoria para evitar el desalojo no ha evitado que Remedios, madre de un niño de tres años con autismo, sea expulsada de la vivienda en la que vivía. Este martes, en el número 26 de la calle Valencia de Alicante, entre los barrios de San Antón y Carolinas, se ha ejecutado el lanzamiento.
Los hechos se han desarrollado pasadas las 10 de la mañana, con un gran despliegue policial desde primera hora y ante la convocatoria, a partir de las 9, de los sindicatos de vivienda de Carolinas y de la Zona Norte, que han protestado frente al inmueble para intentar impedir el desahucio.
Unas treinta personas, entre las cuales estaba el concejal y portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, han entonado cánticos como “vergüenza me daría desahuciar a una familia”, “la vivienda para quien la habita” o “el barrio no se vende, el barrio se defiende”.
También ha habido alusiones al alcalde de Alicante, Luis Barcala, señalado por los manifestantes por “regalar viviendas protegidas mientras están tirando a una mujer con su hijo menor a la calle”, en referencia al escándalo de las adjudicaciones en el residencial Les Naus, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero. De hecho, uno de los cánticos ha sido “Vete a desahuciar a la Playa de San Juan”.
El drama de Remedios
La mujer afectada por el desahucio, Remedios, vivía en régimen de okupación en el inmueble intervenido, al que accedió por el método conocido como “compra de llave”, pagando una cantidad económica (en este caso 4.000 euros, según informan desde el Sindicat de Barri de Carolines) para que le facilitaran la estancia de manera irregular durante un año.
Una denuncia por usurpación por la vía penal le llevó a juicio, que perdió, y este martes Remedios, junto a su hijo de tres años y diagnosticado de autismo, ha sido expulsada de la vivienda. Según han informado los convocantes de la protesta, la afectada trabaja a media jornada en un centro comercial y no cuenta con recursos para acceder a una casa debido a los elevados precios de mercado.
Según las mismas fuentes, su expareja, con la que aún convivía, está actualmente incapacitado para trabajar tras haber sufrido un accidente.
El desalojo se ha efectuado sin que la afectada ni los manifestantes hayan ejercido resistencia física ante los agentes policiales.
