La dana daña el techo del Museo de Hogueras de Alicante y moja los ninots más antiguos

El Museo de Hogueras de Alicante ha sufrido este martes un incidente provocado por la intensa lluvia asociada a la dana que ha descargado sobre la ciudad durante buena parte de la jornada. A causa de estas precipitaciones se ha desprendido parte de la claraboya situada en el techo del edificio, lo que ha permitido la entrada de agua en el interior del museo. Como consecuencia, varias figuras, los tradicionales ninots indultats que forman parte de la exposición permanente han resultado humedecidas.

El origen del problema se encuentra en un toldo situado en la parte superior del edificio. Según las primeras estimaciones, el toldo llegó a acumular más de 1.500 litros de agua debido a las fuertes precipitaciones registradas durante la jornada. El peso habría provocado la rotura de uno de los perfiles metálicos que lo anclan a la estructura del edificio, lo que habría provocado la caída de uno de estos elementos metálicos sobre la claraboya.

"Ha sonado como una bomba"

Tras desengancharse, la pieza se precipitó sobre el techo de la sala de exposiciones, fracturando varias piezas de metacrilato de la claraboya y permitiendo la entrada de agua al interior de la sala donde se encuentran algunos de los ninots indultats más antiguos y de mayor tamaño de la colección del museo. “Ha sonado como una bomba, nos hemos llevado un buen susto”, comentan quienes en ese momento se encontraban en la Casa de la Festa.

El accidente ha tenido lugar en la sala donde se exhiben algunos de los ninots más antiguos de la exposición, una de las áreas con mayor valor patrimonial del Museo de Hogueras. Como consecuencia de la filtración, varias de estas figuras han resultado humedecidas, si bien por el momento se está evaluando el alcance de los posibles daños, según indican fuentes municipales.

Intervención de Bomberos

El incidente se produjo alrededor de las 16:30 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencia. Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y de la Policía Local se desplazaron hasta el museo para asegurar la zona afectada, que se encontraba precintada para impedir el acceso a la sala, que tenía las luces apagadas. Pese a todo, parte de la estructura metálica que soportaba el toldo, se encontraba todavía sobre la claraboya donde había caído.

A última hora de la tarde, otro camión y un vehículo de Bomberos de Alicante regresaron al recinto para volver a evaluar la zona y reforzar las medidas de seguridad. Los trabajos continúan y, según ha podido saber INFORMACIÓN, no se descarta retirar por completo la estructura del toldo, que tiene otro elemento metálico colgando de uno de los extremos rotos y que podría caer sobre la claraboya, que todavía no se ha reparado y por la que continúa cayendo agua sobre los ninots.

Evaluación de los daños

El Ayuntamiento de Alicante ha indicado que ya se han puesto en contacto con el Gremio de Artistas de Hogueras para analizar el estado de las piezas afectadas y determinar si será necesario llevar a cabo trabajos de restauración.

De forma preventiva, el Museo de Hogueras permanece cerrado al público mientras se realizan las inspecciones técnicas y se adoptan las medidas necesarias para restablecer la normalidad en las instalaciones.