La Federació se apoya en las Fallas en busca de la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
El presidente del ente gestor de la Fiesta aprovechará su presencia en València los próximos días para coordinar reuniones con las que avanzar en esta posibilidad
La Federació de les Fogueres de Sant Joan avanza en su objetivo de que sus celebraciones sean reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, adoptando una estrategia que contempla la colaboración con las Fallas de Valància.
Tras mantener un encuentro con Jordi Treserras Juan, especialista en gestión de Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible, el presidente de la Federació, David Olivares, señaló que han identificado "un camino en el que trabajaremos codo con codo con la Junta Central Fallera, con el fin de sumarnos al expediente que permitió la declaración de las Fallas".
Olivares explicó que esta nueva aproximación pasaría por la incorporación de un anexo al expediente valenciano, adaptado con "una denominación propia para las fiestas de Fogueres". El presidente añadió que en los próximos días aprovechará su estancia en Valencia para "coordinar las reuniones necesarias y avanzar en esta posibilidad".
