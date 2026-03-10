El gobierno de Barcala eleva un 10 % las ayudas a los monumentos de Hogueras tras implantar el nuevo modelo de subvenciones

El Ayuntamiento de Alicante incrementa en 75.000 euros las ayudas destinadas a las comisiones para la construcción de sus monumentos de cara a las Hogueras de 2026 como consecuencia de la puesta en marcha del nuevo modelo de reparto de subvenciones. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria para el próximo ejercicio, que alcanza un total de 820.900 euros, lo que supone un aumento cercano al 10 % respecto al pasado año, cuando las ayudas al monumento fueron de 745.900 euros.

Este incremento está vinculado al cambio del sistema de financiación acordado el pasado mes de noviembre entre la Concejalía de Fiestas y la Federació de Fogueres, que sustituye el modelo anterior, basado en cantidades asignadas según la categoría de cada comisión, por otro que fija la subvención en función de un porcentaje del presupuesto del monumento. En concreto, el Ayuntamiento cubrirá el 30 % del coste de cada monumento, de modo que las comisiones que destinen más recursos a la construcción de sus monumentos recibirán una mayor aportación municipal.

La convocatoria de subvenciones aprobada por el gobierno local del PP contempla dos líneas de financiación diferenciadas. La primera se destina a la construcción, transporte y plantà de las hogueras adultas y contará con una dotación máxima de 727.300 euros. La segunda línea se dirige a los monumentos infantiles y dispondrá de un presupuesto máximo de 93.600 euros.

En conjunto, las ayudas alcanzan los 820.900 euros para 2026, frente a los 745.900 euros consignados en 2025. El incremento se reparte entre ambas modalidades: las hogueras adultas pasan de recibir 659.300 euros el pasado ejercicio a 727.300 euros, mientras que las infantiles aumentan de 86.600 a 93.600 euros.

Límites y cuantías mínimas

El nuevo sistema establece también límites máximos de subvención para determinadas categorías. En el caso de la categoría Especial, el tope coincide con el presupuesto destinado a la Hoguera Oficial del Ayuntamiento de Alicante. Así, la ayuda máxima será para presupuestos con límite de 118.500 euros para el monumento adulto y de 25.000 euros para el infantil.

Al mismo tiempo, se fijan cuantías mínimas para garantizar que todas las comisiones puedan acceder a la subvención. Las hogueras adultas recibirán al menos 4.000 euros, con la excepción de las de séptima categoría, cuyo mínimo se sitúa en 2.350 euros. Para los monumentos infantiles se establece una ayuda mínima de 500 euros y, en el caso de las barracas, de 900 euros.

El nuevo modelo introduce un criterio proporcional basado en el coste real del monumento presentado por cada comisión. De esta forma, la subvención municipal se calculará aplicando el 30 % al presupuesto de la hoguera, lo que supone que la cuantía final dependerá directamente de la inversión realizada.

Anticipo del 75 % de la subvención

El modelo aprobado contempla además la posibilidad de anticipar el 75 % de la cuantía de la subvención concedida. Este anticipo podrá solicitarse cuando la comisión justifique que ya ha abonado al menos el 20 % del coste total del proyecto subvencionado.

Para ello deberán presentar facturas y documentos que acrediten el pago de parte del monumento, que incluye los gastos de construcción, transporte y plantà. El 25 % restante de la ayuda se abonará una vez que la comisión haya justificado el pago completo del proyecto subvencionado. El pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad beneficiaria registrada en la Tesorería municipal, una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria.

Gastos que podrán subvencionarse

Las bases de la convocatoria delimitan también los conceptos que podrán acogerse a estas ayudas. A diferencia de años anteriores, los gastos subvencionables se limitan exclusivamente a la construcción, transporte y plantà de los monumentos, que deberán figurar en los contratos firmados con los artistas foguerers o con las empresas encargadas del traslado.

Si la propia comisión es la encargada de construir la hoguera, se admitirán gastos relacionados con la compra de materiales, el transporte, los trabajos de plantà y, en su caso, el coste del seguro correspondiente. En cambio, quedan fuera de la subvención otros conceptos como la iluminación, los vallados o los servicios de seguridad.

Requisitos para las comisiones

Las entidades beneficiarias deberán aceptar las condiciones establecidas en las bases reguladoras y justificar la realización de la actividad subvencionada. El periodo de gastos que podrán acogerse a la convocatoria comprende desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Posteriormente, las comisiones deberán presentar la documentación justificativa antes del 31 de julio de 2026.

El Ayuntamiento podrá requerir información adicional y realizar labores de comprobación y control financiero sobre la utilización de los fondos concedidos. Además, las comisiones deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias tanto con la Agencia Tributaria como con el propio Ayuntamiento de Alicante y con la Seguridad Social, así como comunicar la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien la misma actividad.

En caso de incumplimiento de las condiciones o de falta de justificación de los gastos, el Consistorio podrá revocar total o parcialmente la subvención concedida y exigir el reintegro de las cantidades percibidas.