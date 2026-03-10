Luz verde para solicitar las subvenciones de Semana Santa de Alicante

Las hermandades y cofradías de Alicante ya pueden solicitar las subvenciones del Ayuntamiento para financiar las actividades de la Semana Santa de 2026. La Junta de Gobierno Local de Alicante ha aprobado este martes la convocatoria de subvenciones destinadas a las hermandades y cofradías de la ciudad con un presupuesto de 102.600 euros, igual que en el año anterior. Esta medida permitirá a las 27 entidades que forman parte de la Semana Santa alicantina organizar y mantener sus actividades, así como preservar y difundir una tradición declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y Autonómico.

Las ayudas están orientadas a cubrir parte de los gastos en los que incurran las hermandades y cofradías durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Esto incluye la organización y participación en espectáculos públicos, actividades recreativas o socioculturales, así como el almacenamiento, mantenimiento, conservación y restauración de pasos y tronos. También se contempla el desarrollo de acciones de difusión y promoción de los actos que organicen.

Requisitos y obligaciones

Los beneficiarios deberán justificar la realización de las actividades subvencionadas y el uso de los fondos antes del 30 de septiembre de 2026. Esto implica presentar la documentación y justificantes que acrediten los gastos y la ejecución de los proyectos o actividades. Además, las entidades deberán comunicar cualquier otra subvención o ayuda que financie las mismas actividades y asegurar que se encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

La subvención será compatible con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no se dupliquen gastos ya cubiertos. En caso de que no se cumplan los requisitos o no se presente la justificación en el plazo establecido, el Ayuntamiento podrá revocar la subvención y exigir la devolución de los fondos.

Impulso a las hermandades

Con esta convocatoria, las 27 hermandades y cofradías de Alicante contarán con respaldo económico para ultimar los preparativos de sus salidas procesionales. Desde la Hermandad del Jesús Triunfante hasta la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría, todas podrán dar continuidad a unas celebraciones que año tras año congregan a miles de alicantinos y visitantes. La subvención permitirá asegurar la organización, conservación de la imaginería y difusión de los actos, reforzando la Semana Santa alicantina.

El pago de la subvención se realizará una vez que las entidades presenten la justificación correspondiente, garantizando que los fondos se utilicen correctamente para el desarrollo de las actividades previstas.