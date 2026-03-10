La dana en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia

La lluvia sigue en la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla para toda la jornada de hoy, martes 10 de marzo. La comarca de la Vega Baja y Elche es donde con más intensidad está cayendo la lluvia en lo que va de día.

Mapa interactivo del tiempo

Para seguir en tiempo real el avance de las lluvias en Alicante puedes consultar el siguiente mapa, que cuenta con un radar de tiempo y se ve perfectamente dónde están ubicadas las mayores precipitaciones y tormentas. Se puede consultar en tiempo real y también ofrece una estimación de qué ocurrirá en la siguiente hora.

El mapa permite seleccionar diferentes modos de visualización como por satélite, las mayores zonas de viento, de lluvia, truenos y temperatura, entre otros.

El mapa permite tener una visión generalizada del tiempo en nuestro país y también buscar por ubicación, donde te ofrece la posibilidad de ver en tiempo real el tiempo en algunas zonas donde tienen instaladas cámaras.