El nuevo mercadito de Hogueras, a expensas de los informes técnicos de la Federació

El futuro del Mercadito de Hogueras se mantiene en suspenso. El Ayuntamiento de Alicante señala que, por el momento, no podrá decidir sobre la composición del Mercadito de Hogueras hasta recibir los informes técnicos de la Federació de Fogueres, que detallarán las condiciones que la entidad festera propone para asumir la organización del espacio. Así lo indicó este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien señaló que "hasta que no tengamos todos los proyectos técnicos, no podemos resolver".

La situación se originó tras quedar desierto el concurso público convocado por el Ayuntamiento para contratar la gestión de la zona gastronómica, la creación de una zona ocio en Teulada y la atención protocolaria del mercadito. Ante la ausencia de ofertas, el equipo de gobierno del PP decidió no volver a licitar el espacio y planteó que la Federació de Fogueres retomara la gestión, recuperando así el modelo que funcionaba hasta 2019.

A la espera de los informes

La Federació de Fogueres aceptó el planteamiento del equipo de gobierno del PP, pero con condiciones. Entre los puntos clave que deberá analizar la administración local se encuentran la concentración de toda la actividad en el paseo de Federico Soto, salvo durante los desfiles oficiales, cuando el cierre se adelantará a medianoche hasta la finalización de los actos, la renuncia al área de ocio proyectada en Teulada y la ampliación del horario nocturno en Soto hasta las 4.30 horas.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, explicó este martes que el Ayuntamiento ofreció a la Federació de Fogueres retomar la gestión del mercadito bajo condiciones concretas y que la decisión final dependerá de los informes técnicos que presenten. "Les indicamos que debían acogerse a los mismos horarios que racós y barracas, cosa que aceptaron, y por eso proponen la exención de música. En este sentido, hasta que no tengamos todas las condiciones técnicas que plantea la Federació, no podemos resolver, por lo que estamos a la espera de los proyectos por su parte", apuntó Cutanda.

La propuesta de Federació

La propuesta de la Federació para asumir el Mercadito de Hogueras incluye cambios en el planteamiento inicial del Ayuntamiento de Alicante. Entre las más relevantes se encuentra que toda la actividad se concentraría en el paseo de Federico Soto, eliminando el nuevo espacio de ocio proyectado en Teulada. La zona protocolaria y gastronómica se mantendría en el tramo más cercano a la plaza de los Luceros, abierta del 17 al 24 de junio a partir de las 10.30 horas.

En cuanto a la música, la Federació propone limitarla a ambiental desde las 10.30 hasta las 22.30 horas, respetando el pliego de condiciones y la normativa que se aplica a los racós y barracas. Además, plantea ampliar el horario nocturno, que en el pliego para espacio de Soto era hasta las 2.30 horas, desde las 22.30 hasta las 4.30 horas, con la excepción de los días de desfiles oficiales, como la Ofrenda de Flores y el Desfile Folclórico Internacional, cuando el cierre se adelantará a medianoche hasta la finalización de los actos, reabriéndose después hasta las 4.30 horas. Este espacio también acogerá la entrega de premios de la Ofrenda de Flores el 23 de junio.