Nuevo perfil del agresor de los médicos de Alicante

Las médicas entre 36 y 45 años son las que sufren más la violencia en el ejercicio de sus funciones, al menos en la provincia de Alicante. Ellas fueron las víctimas del 81 % de los episodios de agresiones físicas y verbales que llegaron a conocimiento del Colegio Oficial de Médicos, que alerta de la infradenuncia, pues muchos casos no se notifican. En 2025 registraron once incidentes, de ellos dos por violencia física, cinco por amenazas y coacciones, y cuatro por insultos y vejaciones.

La novedad es el cambio en el perfil del agresor. Paradójicamente, también el 80 % de ellos fueron mujeres, en su mayoría pacientes "no programadas", es decir, que llegaron a consulta por urgencias, menores de 40 años. Las causas de los incidentes fueron las discrepancias con la atención médica recibida y los "informes no acordes con sus pretensiones", explican desde la entidad colegial.

Todos los episodios violentos se produjeron en el sistema público. Los centros de salud fueron el escenario del 63 % de las agresiones registradas por el Colegio de Médicos en 2025, consolidando la tendencia de los últimos años que señala la Atención Primaria como el entorno más peligroso para el ejercicio de la Medicina. El resto, en hospitales.

El colectivo alerta de que la lentitud de la Justicia y las sentencias poco ejemplarizantes provocan la infradenuncia

Infradenuncia

El Colegio de Médicos de Alicante afirma que el descenso en las notificaciones recibidas en 2025 respecto a 2024 (11 frente a 26) no refleja la realidad que se vive cada día en centros de salud y hospitales de la provincia sino que es una señal de alerta que obliga a redoblar esfuerzos para concienciar sobre la importancia de denunciar.

"Estamos ante una situación muy preocupante: la infradenuncia de los episodios violentos, sobre todo las agresiones verbales, que siguen produciéndose con una frecuencia inaceptable".

Detrás de ese silencio de los médicos agredidos pesan todavía el miedo a posibles represalias, la normalización de las agresiones menores o verbales como algo propio del trabajo, los agotadores trámites para denunciar, la lentitud de la Justicia y la frustración que producen sentencias poco ejemplarizantes.

A ello se suma el clima en el que trabaja hoy el colectivo médico, marcado por la sobrecarga asistencial, el desgaste extremo y una situación frecuente de burnout, explican desde la institución.

Rafa Arjones

Órdenes de alejamiento

Por ello, el Colegio de Médicos insta a los colegiados a que denuncien siempre, no solo los ataques físicos sino también ante amenazas, coacciones, insultos, vejaciones o cualquier otra conducta que vulnere la dignidad y la seguridad del médico.

Su presidente, el doctor Hermann Schwarz, recuerda que "los insultos y amenazas que hoy no se denuncian pueden convertirse mañana en una agresión física. Cuando la violencia queda impune, se propicia la reincidencia del agresor y se debilita la protección de todo el colectivo médico".

Necesitamos penas más contundentes, una ley específica y que se facilite la denuncia in situ Hermann Schwarz — Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante

"Necesitamos penas más contundentes, una ley específica contra las agresiones a los médicos y el personal sanitario, como ya existe en otras comunidades, y facilitar la denuncia in situ. También es fundamental incrementar las órdenes de alejamiento para garantizar que los médicos no vuelvan a coincidir con los agresores en su centro de trabajo o en sus inmediaciones”, prosigue el galeno.

Schwarz recuerda que ofrecen apoyo absoluto desde el primer minuto a los médicos que han sufrido cualquier agresión. "Acompañamos, protegemos y ponemos a su disposición nuestra asesoría jurídica”, explica.

Sanidad podrá sancionar sin acudir a la vía judicial El Colegio de Médicos celebra la medida anunciada por la Conselleria de Sanidad para modificar la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana con el fin de incorporar un régimen de infracciones y sanciones a las agresiones contra el personal sanitario. Una modificación que permitirá la posibilidad de imponer sanciones económicas por parte de los órganos competentes en materia de Sanidad de la Comunidad sin necesidad de acudir a la vía judicial, tal y como había solicitado la entidad colegial alicantina.

Cada caso cuenta

"Lo primero es hacer un parte de accidente laboral, comunicando lo ocurrido al superior jerárquico, y si además procede, se hará parte de lesiones; denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contactar con nosotros para activar de inmediato todo el apoyo colegial. El objetivo es claro, que ningún médico afronte en soledad una situación de esta gravedad y que cada caso cuente para combatir una realidad que no debe asumirse como parte del ejercicio profesional".

El Colegio de Médicos agradece a la Policía Nacional y a la Guardia Civil su implicación en la lucha contra las agresiones a los facultativos a través de la figura de los interlocutores policiales sanitarios, "clave para reforzar la prevención, mejorar la coordinación y ofrecer a los médicos una respuesta cercana y efectiva".

Taller en Elda

En este frente común, la formación en prevención y manejo de agresiones se ha convertido en una prioridad para la directiva del colectivo. Con motivo del "Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios" se ha organizado un taller de prevención y medidas de autoprotección, esta vez en colaboración con el Departamento de Salud de Elda.

La jornada práctica será impartida por la Policía Nacional este miércoles en el edificio de Salud Pública de Elda. Los agentes ofrecerán formación práctica a profesionales sanitarios para ayudarles a identificar situaciones de riesgo, prevenir episodios violentos y actuar con seguridad y eficacia si llegaran a producirse agresiones físicas o verbales.