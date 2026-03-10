Más pisos turísticos junto a la Plaza de Toros de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante autoriza la construcción de nuevos apartamentos turísticos en la plaza de Santa Teresa, junto al Panteón de Quijano, a cambio de completar la urbanización del entorno de la Plaza de Toros. De esta forma, la empresa "Alicante Luxury Choice" (que ya gestiona un bloque vacacional en los números 9 y 10) creará una nueva "calle", que cederá al Consistorio, para poder ampliar sus alojamientos en 13 pisos más.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes el programa de actuación aislada para las correspondientes parcelas de la plaza de Santa Teresa, dentro del Plan Especial de Reordenación de la Plaza de Toros. Una actuación que se inició en marzo de 2023, cuando la mercantil solicitó el inicio de los trámites para ampliar la explotación turística mediante la urbanización del tramo que restaba por adecuar. Hasta ahora, no era posible construir en los terrenos afectados dado que no contaban con la condición de solar, para ello es imprescindible la creación de dicha "calle" que conecte con uno de los accesos traseros del coso alicantino.

Tras diversos informes técnicos emitidos durante el 2024 en el procedimiento, la empresa registró en mayo y agosto del pasado año la documentación correspondiente para la ejecución de la citada actuación aislada. En ella, se indicaba la intención de construir sobre las parcelas 7 y 8 (contiguas al bloque de apartamentos ya existente) una ampliación del edificio vacacional en un plazo inferior a tres años. De acuerdo con la solicitud, el futuro inmueble contará con categoría estándar y presentará cinco alturas, permitiendo ampliar la oferta en otros 13 pisos turísticos.

Al respecto, el Ayuntamiento destacaba que "no es posible realizar la edificación de las parcelas directamente mediante licencias de obras, por la necesidad de dotar a las mismas con la condición de solar mediante la apertura al uso público de un viario". Además, también se aprecia necesario "gestionar el ámbito del vial para su cesión al Ayuntamiento y su urbanización para estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas".

Esquivando la moratoria

Según han confirmado este martes desde el equipo de gobierno municipal, los futuros apartamentos se encontrarían amparados por una licencia ya concedida en el 2023, correspondiente al bloque ya finalizado, antes de la entrada en vigor de la moratoria de nuevas autorizaciones a viviendas turísticas.

De esta forma, la nueva construcción se entendería como una extensión de lo ya construido, y no como un proyecto nuevo e independiente, por lo que no requeriría una nueva licencia. En cualquier caso, todo ello está supeditado a la validación técnica de los funcionarios de Urbanismo.