Los profesores de la concertada en Alicante, insatisfechos con la última "subida" salarial

Los sueldos de los docentes vuelven a apretar a la Generalitat. Y no solo por parte de los profesionales de la enseñanza pública, que mantienen abiertas las movilizaciones para mejorar sus condiciones laborales y salir de los peor pagados del país. Este martes, el profesorado de la concertada ha denunciado su desacuerdo con la subida salarial que la Conselleria de Educación hizo efectiva en las nóminas del mes de febrero tras meses de reivindicaciones. Y lo ha hecho porque ha detectado un "aparente error de cálculo” en los pagos, según ha hecho público la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunidad Valenciana (FSIE CV) tras remitir un escrito a la Administración autonómica.

La organización sindical ha asegurado que al comprobar los atrasos derivados de la subida salarial correspondiente al ejercicio 2025 para centros ordinarios y de educación especial, hay una subida salarial real del 2,41% frente al 2,5% previsto, lo que implicaría un desajuste global con el sector de alrededor de 530.000 euros.

Frente a ello, ha adviertido de que esto es “no respetar el acuerdo de homologación retributiva al 100% vigente en la Comunidad Valenciana desde 1997 para los centros concertados” y pide a la conselleria una aclaración y respuesta escrita motivada, las actuaciones previstas a este respecto y un plazo concreto para hacer efectiva la modificación.

Sin embargo, el sindicato señala que ha intentado contactar con la administración para advertir del error, tanto con el secretario autonómico como con el subdirector general de centros privados, sin obtener respuesta.

Movilización del sindicato FSIE / Jose Navarro

Trienios y complementos

Paralelamente, FSIE-CV señala que siguen pendientes los atrasos de trienios y complementos de cargo de los centros ordinarios, con efectos desde enero de 2023. Esta situación mantiene una deuda acumulada superior a los 12 millones de euros con el personal docente de pago delegado de la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana, indica el sindicato.

Mientras tanto, los docentes de la pública han reivindicado un incremento salarial que compense en 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, como mínimo. Esto supondría subidas salariales de entre 486 euros mensuales para el cuerpo de maestros y 550 euros mensuales para Secundaria, teniendo en cuenta únicamente el sueldo base, el complemento de destino y el específico. A estas cantidades habría que añadir un 20 % al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.), lo que situaría al profesorado valenciano entre los mejor remunerados del Estado, según el STEPV.