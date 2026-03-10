El gobierno de Barcala anuncia el realojo de diez familias del incendio de Miguel Hernández mientras persiste la queja vecinal

El equipo de gobierno de Alicante ha anunciado este martes el realojo de diez familias afectadas por el incendio declarado el pasado 16 de febrero en la calle Pavía, en el barrio Miguel Hernández, mientras sigue abierta la queja vecinal por la falta de una salida estable y por el impacto que la situación está teniendo sobre los menores desalojados.

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, ha defendido que el equipo de gobierno ha estado atendiendo a las familias desde el primer momento y ha precisado que seis de ellas van a pasar a una vivienda del Patronato Municipal y que otras cuatro también serán reubicadas “en breve” en inmuebles del mismo organismo. Según ha explicado, el Consistorio se está ocupando de las familias alojadas en Santa Faz, mientras que el resto de casos dependen de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), titular de parte de las viviendas afectadas y responsable de las familias realojadas en el hostal Sydney.

“Estamos atendiendo desde el principio a estas familias, a las que se les dio pensión completa con desayuno, comida y cena”, ha señalado Cutanda, que ha defendido la actuación desarrollada desde el área de Bienestar Social. Sobre la situación de los menores, ha asegurado que el asunto preocupa al gobierno local y que los servicios municipales están trabajando con las familias para ofrecerles las mejores soluciones posibles.

El anuncio del Ayuntamiento llega después de que los propios afectados hayan elevado su situación al Síndic de Greuges y hayan denunciado públicamente que, más de tres semanas después del incendio, seguían sin información clara sobre su futuro y en condiciones que consideraban inadecuadas para sostenerse en el tiempo. En los testimonios recabados en los últimos días, varios vecinos han puesto el acento en la incertidumbre, en la separación de unidades familiares y en el desarraigo de los menores, apartados de su entorno habitual y de su rutina escolar.

Desde Bienestar Social se está atendiendo a todas las familias para buscar las mejores soluciones Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno de Alicante (PP)

Uno de esos vecinos, Luis Fernández, resumía así su situación: “Un hotel puede servir unos días, pero no es una vivienda digna para mantener a una familia”. En esa misma línea, los afectados han reclamado una alternativa estable y han advertido de que la prolongación del realojo provisional está agravando el desgaste emocional, especialmente entre los niños y adolescentes.

Ese ha sido también uno de los ejes de las críticas lanzadas por Compromís. El portavoz municipal de la coalición, Rafa Mas, ha urgido al equipo de gobierno a poner recursos para facilitar que la veintena de menores desplazados pueda volver a acudir al colegio y al instituto y ha criticado la falta de soluciones habitacionales tras más de veinte días de espera. “Los niños no pueden seguir un día más fuera del colegio por la falta de respuestas”, ha afirmado.

Con el anuncio trasladado ahora por Cutanda, el gobierno de Barcala trata de dar una salida parcial a parte de las familias afectadas, al menos a las que dependen del Patronato. Queda por ver, sin embargo, qué calendario concreto se maneja para esos realojos y qué solución se articula para el resto de vecinos vinculados a la EVHA, en un conflicto en el que los afectados venían denunciando hasta ahora bloqueo, falta de interlocución y escasez de certezas sobre su futuro inmediato.