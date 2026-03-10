El Teléfono de la Esperanza de Alicante rinde homenaje a las personas cuidadoras

El próximo domingo 15 de marzo el auditorio de la Concha de la Explanada de España en Alicante se vestirá de gala y solidaridad. El Teléfono de la Esperanza de Alicante organiza un concierto de música popular abierto a toda la ciudadanía para conmemorar el "Día de la Escucha", una fecha clave para la organización que este año pone el foco en un colectivo fundamental: los cuidadores de personas dependientes.

Bajo el lema de este año, la asociación quiere transformar la escucha en un homenaje público. "Escuchar es nuestra razón de ser, y este año queremos que la ciudad de Alicante escuche y reconozca el esfuerzo, a menudo silencioso, de quienes dedican su vida a cuidar de los demás", señalan desde la organización.

Cartel del acto que organiza el Teléfono de la Esperanza / INFORMACIÓN

Música popular

En esta ocasión, la banda sonora del evento correrá a cargo de la reconocida agrupación "Parranda El Portell" de Castalla.

Con su característico estilo de música popular y de pulso y púa, los músicos de la Foia de Castalla traerán a Alicante un repertorio lleno de energía y tradición, ideal para disfrutar en familia junto al mar.

Detalles del evento:

Fecha: Domingo, 15 de marzo.

Domingo, 15 de marzo. Lugar: Auditorio Concha de la Explanada de España, Alicante.

Auditorio Concha de la Explanada de España, Alicante. Horario: De 12:00 a 14:00 horas.

De 12:00 a 14:00 horas. Entrada: Gratuita y para todos los públicos.

Salud emocional

El concierto contará con un repertorio de música popular diseñado para disfrutar en familia, en un ambiente relajado y frente al mar, invitando a la reflexión sobre la importancia de la salud emocional y el apoyo mutuo.

Línea de ayuda

El Teléfono de la Esperanza invita a todos los alicantinos y visitantes a sumarse a esta celebración, recordando que su línea de ayuda (965131122), está siempre disponible para quien necesite ser escuchado.