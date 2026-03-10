La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Alicante: chubascos fuertes y tormentas durante todo el día

La provincia de Alicante afronta este martes 10 de marzo una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica provocada por la nueva dana que atraviesa la península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos o cubiertos durante prácticamente todo el día, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta.

Las lluvias podrán registrarse en distintos momentos de la jornada y afectar a amplias zonas de la provincia, por lo que el ambiente será claramente más húmedo e inestable que en días anteriores.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas tenderán a descender debido a la abundante nubosidad y a las precipitaciones. El viento soplará flojo y variable durante la madrugada, tendiendo por la mañana a componente este y perdiendo intensidad de nuevo al final del día.

Avisos meteorológicos activos en la provincia de Alicante

La Aemet mantiene activado el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Alicante desde las 03:00 hasta las 23:59 horas de este martes. Las precipitaciones podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar acumulados de hasta 60 litros en 12 horas en el litoral norte, litoral sur y el interior de la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el martes estará marcado por un tiempo plenamente inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias a lo largo de toda la jornada. La probabilidad de precipitación alcanza el 100 % durante todo el día, y no se descarta que los chubascos puedan ir acompañados de tormenta en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 15 grados, con ambiente fresco y húmedo. El viento soplará flojo de componente este por la mañana, con rachas que podrían rondar los 20 km/h, perdiendo intensidad a medida que avance el día, mientras la humedad se mantendrá muy elevada.

El tiempo en Elche

En Elche, el martes estará dominado por un ambiente claramente inestable, con cielos muy nubosos y lluvias prácticamente aseguradas durante toda la jornada. La probabilidad de precipitación se sitúa entre el 95 % y el 100 %, por lo que no se descartan chubascos persistentes e incluso acompañados de tormenta en algunos momentos del día. Las temperaturas se moverán entre 10 y 14 grados, con ambiente fresco y húmedo. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte al inicio del día, mientras que la humedad será muy elevada, especialmente hacia la tarde y la noche.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el martes estará marcado por cielos muy nubosos y precipitaciones durante prácticamente toda la jornada, con probabilidad de lluvia del 100 % desde la mañana hasta la noche. No se descarta que algunos chubascos puedan ir acompañados de tormenta en momentos puntuales. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 15 grados, con ambiente fresco y muy húmedo. El viento soplará flojo de componente este y nordeste, con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h, mientras que la humedad se mantendrá muy elevada durante todo el día.

El tiempo en Elda

En Elda, el martes estará marcado por una jornada plenamente inestable, con cielos cubiertos y precipitaciones durante todo el día, con una probabilidad del 100 % desde la mañana hasta la noche. No se descarta que los chubascos puedan ir acompañados de tormenta en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 14 grados, con ambiente fresco durante toda la jornada. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la calma en muchos momentos del día, mientras que la humedad será muy elevada, especialmente por la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el martes estará marcado por cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 100 % desde la mañana hasta la noche. Los chubascos podrían ir acompañados de tormenta en algunos momentos del día. Las temperaturas se moverán entre 11 y 15 grados, con ambiente fresco y muy húmedo. El viento soplará flojo, con predominio de la componente noreste al inicio del día y tendencia a la calma durante la tarde, mientras que la humedad se mantendrá muy elevada, especialmente al final de la jornada.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el martes estará protagonizado por un tiempo claramente inestable, con cielos cubiertos y lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitación del 100 %. Los chubascos podrían aparecer de forma persistente e ir acompañados de tormenta en algunos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 15 grados, con ambiente fresco y muy húmedo. El viento soplará flojo y variable, con tendencia a la calma durante buena parte del día, mientras que la humedad será muy elevada, especialmente a partir de la tarde.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el martes será una jornada plenamente inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias durante todo el día, con una probabilidad de precipitación del 100 %. Los chubascos podrían ser localmente intensos y acompañados de tormenta en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 13 grados, con ambiente fresco durante toda la jornada. El viento soplará flojo de componente este y nordeste, con rachas cercanas a los 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá muy elevada, reforzando la sensación de tiempo desapacible.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el martes estará marcado por cielos cubiertos y precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 100 % desde la mañana hasta la noche. Los chubascos podrían ser localmente intensos e ir acompañados de tormenta en algunos momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 16 grados, con ambiente fresco y muy húmedo. El viento soplará flojo de componente este y nordeste, con rachas que podrían alcanzar los 15-16 km/h, mientras que la humedad será muy elevada durante todo el día.