Trabajadores de centros sociales preparan otra protesta en Alicante por los impagos

Nueva concentración contra la falta de pago de nóminas del personal de las residencias y centros de atención a discapacidad, menores y tercera edad en la provincia de Alicante, y contra la falta de sustituciones y personal. Convocan UGT, CSIF, Intersindical y CC OO. Esta protesta tendrá lugar el 24 de marzo, en la calle del Teatro, ante la Secretaría Territorial de Servicios Sociales (12 horas).

Desde el sindicato UGT explican que hay trabajadores a los que se adeudan diversas cantidades, de hasta mil euros, en concepto de trienios, carrera profesional, turnicidad, festividad y nocturnidad, complementos que a algunos afectados se les debe desde hace ocho meses.

Según esta fuente, la Conselleria de Servicios Sociales ya ha ido pagando cantidades a otros empleados a los que adeudaba hasta 4.000 euros de nóminas por sustituciones y vacaciones que acumulaban tras varios meses de impagos.

El cartel de la concentración del próximo martes 24 de marzo en Alicante / INFORMACIÓN

CAMP Santa Faz

Una situación que llevó a los afectados a desarrollar varias protestas en centros como el CAMP Santa Faz de atención a personas con diversidad funcional y a una concentración en la Rambla a la que asistieron más de 300 trabajadores de distintos puntos de la provincia en protesta por su situación laboral, y en algunos casos por la falta de mantenimiento o situaciones de insalubridad en las instalaciones que acababan perjudicando a los usuarios.

La irregularidad en el cobro contra la que se protestará próximamente afecta a trabajadores de toda la provincia. Son de un centro de recepción de menores en Dénia; de uno de discapacitados en Villena; de dos de mayores, uno de educación especial y otro de menores en la ciudad de Alicante; de dos de mayores y uno de menores en Alcoy; y de uno de mayores en Torrevieja.

La insostenible situación de empleados de centros sociales de Alicante por los impagos / Pilar Cortés

Manifiesto

Los sindicatos convocantes han enviado un manifiesto a la Conselleria de Servicios Sociales para "trasladar nuevamente nuestra profunda preocupación ante la situación que continúa produciéndose con el impago de nominillas, un problema que, a día de hoy, sigue sin haberse resuelto y que está afectando gravemente a numerosas trabajadoras y trabajadores que acumulan ya hasta ocho meses sin percibir dichas cantidades".

Abundan los convocantes en que esta situación resulta "absolutamente inaceptable. No solo supone un perjuicio económico evidente para las personas afectadas, sino que genera además un clima de incertidumbre y desprotección que no debería producirse en ningún ámbito laboral".

Sobrecarga de trabajo

También alertan de la sobrecarga de trabajo, debido a que la provincia de Alicante es en la que hay más centros dependientes de la Subsecretaría de Servicios Sociales, así como de la presión generada por incidencias que no dependen de su gestión directa, y de la falta de recursos suficientes.

Además de solicitar el pago de las cantidades pendientes, se reclama la adopción de medidas que garanticen unas condiciones de trabajo óptimas y dignas para las trabajadoras y trabajadores del servicio de personal, así como recursos informáticos adecuados y actualizados.

"Consideramos imprescindible que estos problemas se subsanen con la mayor urgencia posible, evitando que una situación que ya se ha prolongado durante demasiado tiempo continúe perjudicando tanto a la plantilla como al correcto funcionamiento de los servicios", concluyen.