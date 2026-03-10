Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana
La provincia registra 39 incidencias en 14 carreteras, con congestión en los accesos a Alicante, accidentes en el entorno de Elche y varios tramos afectados por obras y cortes temporales.
La jornada de tráfico de este martes en la provincia de Alicante arranca con 39 incidencias activas en 14 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (09:33). La niebla, varias retenciones en accesos a la capital y algunos accidentes marcan la circulación en las primeras horas del día.
Niebla y lluvia en la provincia
Uno de los principales avisos afecta a la A-31, donde se ha detectado niebla con visibilidad reducida entre los kilómetros 192 y 225, desde la zona de Colonia Santa Eulalia hasta Orito, en ambos sentidos de circulación.
También hay condiciones meteorológicas adversas en la A-7, entre Tibi y el área del Moralet, donde la niebla obliga a extremar la precaución al volante.
Cortada la carretera CV-945 de Los Montesinos a la altura del kilómetro 6, en el sentido de circulación desde Orihuela hacia Los Montesinos, debido a la acumulación de agua en la calzada, según ha informado la Policía Local montesinera. La tormenta ha descargado en esta zona también con granizo.
Cortada la carretera a Blue Lagoon desde el casco urbano de San Miguel de Salinas por la lluvia y el arrastre de tierra. La tormenta deja hasta 40 litros por metro cuadrado en la Vega Baja.
Retenciones en los accesos a Alicante
Los accesos a la capital registran tráfico irregular en varios puntos:
- A-70 (Fontcalent): retenciones entre los km 21,5 y 20 hacia Valencia.
- A-70 (Fontcalent-Bacarot): circulación lenta entre los km 17,6 y 26 hacia Murcia.
- N-332 (Torrevieja): congestión entre los km 54 y 57,7 en ambos sentidos.
- N-332 (El Altet): tráfico irregular entre los km 95,6 y 94 hacia Murcia.
Accidentes registrados esta mañana
Durante la mañana se han producido tres accidentes principales, que generan obstáculos en la vía:
- EL-20 en Altabix (Elche), km 1,1.
- EL-20 en Atsavares, km 6,4.
- CV-91 en Almoradí, km 10,7.
En todos los casos se trata de obstáculos fijos derivados de siniestros, lo que puede afectar al flujo de vehículos.
Obras y cortes de carretera
Además, continúan varios trabajos de mantenimiento y cortes temporales en distintas vías:
- CV-715 entre Parcent y Tàrbena: corte total por obras hasta el 27 de marzo.
- AP-7 en Benissa: carril izquierdo cerrado por mantenimiento.
- A-31 entre Bacarot y Alicante: cortes móviles por obras.
- CV-70 en Benasau: tráfico alternado por trabajos en la vía.
También sigue vigente el corte total en la salida de la A-7 a la altura de El Realengo, previsto hasta mayo de 2026.
Recomendación de la DGT
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas con niebla y visibilidad reducida, y consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos largos por la provincia.
La situación podría variar a lo largo de la mañana, especialmente en los accesos a Alicante y en las carreteras con obras activas.
