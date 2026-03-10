Solo tres de cada diez alumnos de Primaria y Secundaria estudia Religión en los centros públicos

Tres de cada diez alumnos de la Comunidad Valenciana estudian Religión en los colegios e institutos públicos (hasta Secundaria), una cifra que sigue cayendo conforme al paso de los años siguiendo la estela nacional. Como ejemplo, hace solo un lustro, el porcentaje de escolares matriculados en esta asignatura superaba el 45 % en los centros educativos. Según el último informe del Ministerio de Educación referente al curso escolar 2023-2024, la autonomía se sitúa a la cola del país en cuanto al alumnado que demanda esta materia voluntaria, que, sin embargo, la Generalitat quiere reforzar de cara a septiembre.

Primaria, la etapa educativa que abarca desde los 6 a los 12 años, sigue siendo la que más inscritos tiene en Religión. En todo el territorio autonómico, los niños que están apuntados a Religión representan el 38, 1 % del total en los colegios públicos, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 45, 6 %. En los concertados, el porcentaje se eleva al 85, 3 %, debido a la notable presencia de centros religiosos privados sostenidos con fondos públicos; mientras que en los íntegramente privados, la mitad del alumnado tiene la asignatura religiosa.

Con este nivel de matriculación, la Comunidad Valenciana se sitúa tan solo por delante de Navarra, Baleares, País Vasco y Cataluña, autonomía en la que solo un 11,8 % de los alumnos estudian Religión en los colegios públicos. En el otro extremo se sitúa Ceuta con el 95, 8 % de los escolares matriculados en la asignatura. Le siguen, por orden, Melilla, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Galicia, Asturias, Aragón y Madrid.

En Primaria estudian la asignatura el 38, 1 % de los alumnos de colegios públicos y la media nacional se sitúa en el 45, 6 %

No obstante, en Secundaria el delive de esta asignatura, que las dos federaciones mayoritarias de Ampas en la Comunidad han pedido sacar de las aulas, es más acusado, según el informe del ministerio. Solo el 31, 3 % de los alumnos que van al instituto público, de entre 12 y 16 años, eligen estudiar Religión, mientras que la media nacional sigue siendo superior, del 39, 1 %. El porcentaje se vuelve a elevar en los concertados, hasta el 83, 5 %, pero en los privados cae ya al 30, 8 %.

Así las cosas, el territorio autonómico está solo por delante de Melilla, Navarra, Baleares, Cataluña y País Vasco. En esta última demarcación, solo el 10, 1 % de los alumnos de Secundaria de IES públicos tiene la materia religiosa. En en lado opuesto están Extremadura (67, 8 %), Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia, Castilla La-Mancha, Rioja, Canarias, Cantabria, Asturias, Aragón, Madrid y Ceuta.

Invisible, en Bachillerato

Frente a ello, en Bachillerato la asignatura de Religión es prácticamente invisible para el alumnado, según los datos del curso 23-24. Únicamente, el 3,7 % de los estudiantes de la Comunidad están matriculados en esta materia en los centros públicos, cuando la media en España es del 24, 8 %. En los concertados el porcentaje es de la mitad (52,2 %) y en los privados, del 14, 7 %.

Estos niveles sitúan al territorio autonómico todavía más a la cola del país, tan solo con más matriculados que Aragón, Cataluña, Melilla y La Rioja, donde no constan alumnos inscritos en Religión en los centros públicos. Vuelven a estar por delante Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia, Madrid, Castilla- La Mancha, Ceuta, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, Cantabria, Baleares, Navarra y Asturias.

El porcentaje de alumnado que estudia Religión en Bachillerato es irrisorio, un 3, 7 %

Más tiempo lectivo

La asignatura de Religión ha vuelto a estar de actualidad en la Comunidad Valenciana por la reforma que ultima la Generalitat para Primaria de cara al próximo curso escolar incluirá más tiempo para la asignatura de Religión. La Conselleria de Educación ha decidido incluir esta materia entre las que va a reforzar, junto a los pesos pesados de Matemáticas, Lengua Castellana y Valenciano, donde ha detectado la necesidad de mejorar el nivel académico y prevenir dificultades de aprendizaje. En concreto, el Consell del PP ha optado porque la asignatura tenga 45 minutos más semanales en el primer ciclo de Primaria. Sin embargo, según FEUSO, sindicato mayoritario en el sector del profesorado de Religión, los centros educativos podrán decidir si ese tiempo extra se imparte en primero o en segundo curso, pero no será en ambos.

Frente a ello, la decisión autonómica ha puesto de acuerdo, de manera extraordinaria, a las dos federaciones mayoritarias de asociaciones de padres de alumnos de la Comunidad. Los representantes de las familias abogan por sacar de las aulas la enseñanza religiosa, al igual que están demandando a nivel nacional decenas de organizaciones que defienden la plena laicidad del Estado y de la escuela.

Por un lado, la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, que engloba a las federaciones de Valencia, Alicante y Castellón se ha mostrado en contra de los planes del Consell de ampliar el tiempo lectivo para la asignatura cuando existen otras necesidades que resolver, entre ellas, las elevadas ratios. Por otro lado, desde la Confederación Valenciana de Apas y Ampas (Covapa) recuerdan que son una organización que siempre ha defendido que la religión tiene que quedar fuera de los centros educativos.