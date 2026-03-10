Última hora de la dana en Alicante: la provincia cerca de la alerta naranja por fuertes lluvias

No se descarta la alerta naranja en la provincia de Alicante

Aemet modifica los avisos y eleva los acumulados de 60 a 80 l/m² en 12 horas en el interior y el litoral sur, sin descartar que localmente se superen los 100 l/m², que es el umbral del aviso naranja. Dependiendo de la evolución de la situación, el Laboratorio de Climatología no descarta que se active, elevando así el aviso a naranja.

Llueve con intensidad en varias comarcas, además con tormenta y registrándose algunas granizadas, y se están produciendo algunos problemas puntuales.