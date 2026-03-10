Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo tormentasBajos comerciales Les NausArquitectos Urbanismo Les Naus✍️ Juan R. GilResponsabilidad penal MazónPrecio carburantesDetenido violar escort Alicante
Última hora de la dana en Alicante: la provincia cerca de la alerta naranja por fuertes lluvias

Se esperan lluvias muy intensas en el interior y litoral sur alicantino

El tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta amarilla por lluvias este martes

O. Casado

D. Pamies

Jose A. Rico

Una dana irrumpe con fuerza en la provincia de Alicante. La  Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decreta la alerta amarilla durante todo el martes. En el litoral sur e interior se esperan lluvias 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y pueden venir acompañados de tormentas.

  1. Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  2. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  3. Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
  4. De dónde viene la expresión “la millor terreta del món” y por qué se refiere a Alicante
  5. Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
  6. El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
  7. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  8. Educación cerrará 28 unidades de Primaria y abrirá 14 de Infantil en la provincia de Alicante el próximo curso

El cruel desenlace de Remedios: desalojada de una vivienda en Alicante con un hijo menor autista

Última hora de la dana en Alicante: la provincia cerca de la alerta naranja por fuertes lluvias

El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: "Si marzo vuelve el rabo..."

Un tren Barcelona-Alicante se queda parado a oscuras en un túnel por un fallo eléctrico en Castellón

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Alicante: chubascos fuertes y tormentas durante todo el día

La dana en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia

Un estudio identifica “puntos críticos climáticos emergentes” a lo largo de la costa de Alicante y Castellón

Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana

