En Directo
Última hora de la dana en Alicante: la provincia cerca de la alerta naranja por fuertes lluvias
Se esperan lluvias muy intensas en el interior y litoral sur alicantino
Una dana irrumpe con fuerza en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decreta la alerta amarilla durante todo el martes. En el litoral sur e interior se esperan lluvias 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y pueden venir acompañados de tormentas.
O. Casado
Los ascensores del Castillo de Santa Bárbara, cerrados
Jose Navarro
Así está esta mañana la carretera entre el polígono del Pla de la Vallonga y San Vicente
Jose A. Rico
No se descarta la alerta naranja en la provincia de Alicante
Aemet modifica los avisos y eleva los acumulados de 60 a 80 l/m² en 12 horas en el interior y el litoral sur, sin descartar que localmente se superen los 100 l/m², que es el umbral del aviso naranja. Dependiendo de la evolución de la situación, el Laboratorio de Climatología no descarta que se active, elevando así el aviso a naranja.
Llueve con intensidad en varias comarcas, además con tormenta y registrándose algunas granizadas, y se están produciendo algunos problemas puntuales.
O. Casado
270 rayos han caído en la provincia de Alicante en las últimas 6 horas
Aemet Comunidad Valenciana ha compartido un mapa sobre los rayos que han caído en la provincia de Alicante en las últimas seis horas. Además, informa de que hasta las 10.00 horas se han recogido en Elche acumulados de 51,2 l/m2.
O. Casado
Granizo en Los Montesinos
La tormenta ha dejado intensas lluvias en la Vega Baja y también granizo. El vídeo de Andrés en Proyecto Mastral.
D. Pamies
Así ha sido la llegada de la tormenta a Torrevieja a primera hora de la mañana
Pilar Cortés
La dana descarga con fuerza en la provincia de Alicante
O. Casado
La playa de Los Jesuitas en Pilar de la Horadada, esta mañana
Agua a raudales en la Torre de la Horadada. Vídeo de Ana Prieto compartido por MeteOrihuela.
Jose A. Rico
La dana descarga con fuerza en la provincia de Alicante
Elche registra 42 litros por metro cuadrado en apenas 3 horas, según Avamet. Otros acumulados destacados hasta las 10.00 horas han sido 37 litros en Rojales y 30 en Castalla.
O. Casado
Así estaba la situación esta mañana en Ciudad Quesada (Rojales)
MeteOrihuela ha compartido este vídeo de Alex Navarro sobre la situación en Ciudad Quesada.
