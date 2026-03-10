Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso amarillo tormentasBajos comerciales Les NausArquitectos Urbanismo Les Naus✍️ Juan R. GilResponsabilidad penal MazónPrecio carburantesDetenido violar escort Alicante
instagramlinkedin

El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: "Si marzo vuelve el rabo..."

Marzo es un mes de transición entre el invierno y el buen tiempo, y precisamente por eso suele ser imprevisible

Marzo es un mes de transición entre el invierno y el buen tiempo, y precisamente por eso suele ser imprevisible

Marzo es un mes de transición entre el invierno y el buen tiempo, y precisamente por eso suele ser imprevisible / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

El refrán "Si marzo vuelve el rabo, ni cordero con pellejo ni pastor enfundado" es uno de los más curiosos del calendario popular. La expresión "volver el rabo" se usa para describir esos últimos coletazos de frío, viento o nieve que a veces aparecen cuando el mes ya parecía encaminarse hacia la primavera.

Marzo es un mes de transición entre el invierno y el buen tiempo, y precisamente por eso suele ser imprevisible. Pueden aparecer días templados que invitan a guardar el abrigo… y de repente regresar una ola de frío, viento o incluso heladas tardías.

El refrán lo explica con una imagen muy rural. Ni siquiera los corderos protegidos por su lana ni los pastores bien abrigados se librarían de ese frío repentino si marzo decide "dar la vuelta".

Durante siglos, este tipo de dichos servían como advertencia para el campo. Agricultores y ganaderos sabían que no convenía confiarse demasiado pronto con la llegada de la primavera, porque las últimas semanas de marzo todavía podían traer sorpresas meteorológicas.

Noticias relacionadas y más

Por eso el refrán sigue teniendo sentido hoy: hasta que marzo no termina, el invierno puede volver a aparecer en cualquier momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
  2. Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
  3. Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
  4. De dónde viene la expresión “la millor terreta del món” y por qué se refiere a Alicante
  5. Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
  6. El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
  7. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  8. Educación cerrará 28 unidades de Primaria y abrirá 14 de Infantil en la provincia de Alicante el próximo curso

El cruel desenlace de Remedios: desalojada de una vivienda en Alicante con un hijo menor autista

El cruel desenlace de Remedios: desalojada de una vivienda en Alicante con un hijo menor autista

Última hora de la dana en Alicante: la provincia cerca de la alerta naranja por fuertes lluvias

Última hora de la dana en Alicante: la provincia cerca de la alerta naranja por fuertes lluvias

El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: "Si marzo vuelve el rabo..."

El viejo aviso del refranero sobre el frío traicionero de este mes: "Si marzo vuelve el rabo..."

Un tren Barcelona-Alicante se queda parado a oscuras en un túnel por un fallo eléctrico en Castellón

Un tren Barcelona-Alicante se queda parado a oscuras en un túnel por un fallo eléctrico en Castellón

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Alicante: chubascos fuertes y tormentas durante todo el día

La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Alicante: chubascos fuertes y tormentas durante todo el día

La dana en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia

La dana en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia

Un estudio identifica “puntos críticos climáticos emergentes” a lo largo de la costa de Alicante y Castellón

Un estudio identifica “puntos críticos climáticos emergentes” a lo largo de la costa de Alicante y Castellón

Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana

Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana
Tracking Pixel Contents