Alicante Vivo solicita el nombramiento de la calle Periodista Fernando Gil tres años después de la aprobación del Ayuntamiento

Una calle que sigue sin ser renombrada. Este miércoles Alfredo Campello, representante de la entidad cultural Alicante Vivo, ha solicitado en nombre propio a través del registro municipal que el Ayuntamiento de Alicante aplique el cambio de nombre aprobado ahora hace tres años del primer tramo de la calle Cronista Vicente Martínez Morellá.

Según se acordó en Junta de Gobierno el 28 de marzo de 2023, esta parte del vial, entre la calle Diputado Antonio García Miralles (en la Vía Parque a su paso por la Zona Norte) y la avenida Antonio Ramos Carratalá, sería rebautizado con el nombre de Periodista Fernando Gil. Tres años después, el cambio todavía no se ha aplicado.

El periodista Fernando Gil en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

De hecho, en ese tramo de la calle no figuran carteles en los que se indique su nombre aún vigente, Cronista Vicente Martínez Morellá, que se prolonga hasta la rotonda de Juan XXIII que da acceso, entre otras, a la calle del Periodista Francisco Bas Mingot, una de las arterias del barrio. El nombre del cronista debería mantenerse en su prolongación y desaparecer solo del tramo indicado, entre las calles Antonio García Miralles y Antonio Ramos Carratalá. La calle tampoco figura en la Guía Urbana Oficial.

Un largo recorrido

Alicante Vivo llegó a solicitar hasta en tres ocasiones una calle dedicada al periodista Fernando Gil, concretamente en los años 2012, 2018 y 2021. Nacido en Tobarra, provincia de Albacete, en 1925, se trasladó a Alicante con solo 11 años y con 17 empezó a trabajar en INFORMACIÓN, donde llegó a ser redactor jefe. En sus crónicas en el diario recorría la historia de la ciudad y fue autor de diversos libros de temática alicantina. Falleció en 1991 y el Ayuntamiento le concedió el título de Hijo Adoptivo de manera póstuma.

De hecho, desde la entidad cultural afirman que Fernando Gil fue “uno de los periodistas que inspiró la creación de Alicante Vivo, que ha seguido la estela de sus artículos en INFORMACIÓN”, argumenta Alfredo Campello.

Desde el Ayuntamiento de Alicante no han aclarado el motivo del retraso en el cambio del nombre del tramo de la calle.