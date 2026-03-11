Estos son los animales que se han "mudado" a Playa de San Juan tras la dana
Su nombre científico es Anas platyrhynchos y el que ha sido captado en las imágenes por vecinos de la zona
En el diccionario de la Real Academia Española, la defición de "marjal" reza: "Terreno bajo y pantanoso". La última dana sin nombre que ha descargado una cantidad considerable de agua a lo largo de toda la provincia de Alicante ha dejado una curiosa estampa en Playa de San Juan; precisamente en una zona adyacente a la denominada calle Marjal.
Un camino que prácticamente va a desembocar al mar (y ahora, nunca mejor dicho) que, entre edificios, aceras y demás accesorios de mobiliario urbano, ha hecho valer el significado de su nombre formando un auténtico lago que ha atraído a los visitantes que, con más o menos acertada intuición, se han desplazado hacia la gran charca que ahora cubre el asfalto.
Su nombre científico es Anas platyrhynchosy el que ha sido captado en las imágenes por vecinos de la zona es, concretamente, un macho (reconocible por la cabeza verde iridiscente, el pico amarillo y el pecho castaño). Lo que viene a ser, a fin de cuentas, un pato.
SEO birdlife
Según SEO birdlife, esta anátida de amplia distribución mundial es también la más común en nuestro país, donde cuenta con una numerosa población de individuos reproductores, a los que se unen importantes efectivos procedentes de otros países europeos durante la invernada. "Se trata de un pato generalista, capaz de instalarse en una gran variedad de humedales, desde embalses o marismas hasta estanques en parques o jardines". De hecho, habitan la mayor parte de los ecosistemas humedales de la provincia de Alicante, por lo que no es de extrañar que estos ejemplares que se han visto en la calle Marjal de Playa de San Juan se hayan desplazado desde algún otro espacio habitable cercano, como el Parque de inundación La Marjal, situado a escasa distancia de donde se han captado a estos ejemplares tras las lluvias. En definitiva, más que "mudarse", estos ejemplares han estado siempre ahí, a la corta distancia que un corto vuelo dibuja sobre el aire de la comarca.
