Barcala sigue detallando el futuro Plan General de Alicante tras retrasar su aprobación: nuevas medidas contra inundaciones

El Ayuntamiento de Alicante continúa desgranando detalles del futuro Plan General, a las puertas del nuevo proceso participativo anunciado por el gobierno de Luis Barcala (un año después de la anterior consulta) que retrasará su aprobación al menos hasta verano. En esta ocasión, el ejecutivo municipal avanza que el documento presentará tres programas de paisaje para la regeneración de las ramblas de las Ovejas, Aguamarga y Juncaret.

En este sentido, según ha anunciado el Consistorio en un comunicado, el futuro Plan General promoverá la recuperación ambiental, ecológica y paisajística de los tres barrancos con el objetivo de preservar, restaurar y poner en valor las zonas de alto interés ambiental y mejorar la respuesta de la ciudad frente al riesgo de riadas. Estas zonas representan "espacios verdes y azules cruciales para Alicante, no solo por su valor ambiental, sino por su relevancia a la hora de canalizar el agua de lluvia y evitar inundaciones", ha explicado el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

"Estas zonas son cruciales, no solo por su valor ambiental, sino por su relevancia a la hora de canalizar el agua de lluvia" Antonio Peral — Concejal de Urbanismo (PP)

Al respecto, el gobierno municipal ha apuntado que las actuaciones previstas persiguen objetivos como restaurar el régimen natural de los cauces y la vegetación de ribera; renaturalizar márgenes para mejorar la biodiversidad; reducir riesgos de inundación mediante soluciones basadas en la naturaleza; e integrar los barrancos en su entorno urbano y rural.

Otra consulta, más retrasos

Bajo el lema "Alicante, un plan contigo", el ejecutivo municipal que dirige Luis Barcala anunció a principios de abril de 2025 la apertura de una consulta ciudadana para que los vecinos pudieran hacer sus aportaciones al futuro Plan General. Este documento, fundamental para el desarrollo urbanístico de las ciudades y sin renovar en Alicante desde 1987, ha sido la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales que han pasado por la capital de la provincia.

Sin embargo, este año el gobierno local ha anunciado que repetirá el procedimiento por decisión propia, tras añadir al borrador en torno al 80 % de las propuestas recibidas. Al respecto, fuentes municipales señalaron a INFORMACIÓN que aquellas aportaciones ya se incorporaron al documento previo y que, sobre ese documento, se llevarán a cabo los próximos talleres. De esta manera, el nuevo proceso de consulta vecinal (que se inicia este mismo jueves) podría modificar las conclusiones extraídas del anterior.

En la práctica, esta nueva consulta supone volver a demorar la renovación del Plan General de Alicante. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, ya reconoció el pasado mes de mayo que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato, aunque afirmó que el ejecutivo local haría "todo lo posible" a pesar de que algunos trámites dependen de la administración autonómica, también gobernada por el PP.

Tras ello, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, ha manifestado en repetidas ocasiones que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano.