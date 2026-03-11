Un nuevo recorrido para "La burrita"

La primera escena de la Semana Santa de Alicante volverá a repetirse este Domingo de Ramos. Palmas en alto, niños vestidos con sus mejores galas y el paso de Jesús entrando triunfante en Jerusalén abriendo oficialmente las celebraciones pasionales en la ciudad. La procesión de la Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, conocida popularmente como "la burrita", volverá a congregar este año a miles de alicantinos en torno a una tradición profundamente arraigada.

La cita arrancará, como es tradición, en los jardines del Palacio Provincial de la Diputación, desde donde partirá un cortejo que, más que una procesión, se ha convertido en una celebración colectiva de la ciudad. En 2026, además, la hermandad introduce una modificación en su recorrido oficial con un objetivo claro: facilitar el trabajo de los costaleros que portan uno de los tronos más pesados de la Semana Santa alicantina.

Una procesión que abre la Semana Santa

La jornada comenzará con la bendición de palmas y olivos frente a la puerta principal de la Diputación Provincial, en la avenida de la Estación, donde el paso de Jesús Triunfante iniciará su recorrido por el centro de la ciudad acompañado por miles de personas. "Como cada año salimos desde el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante para hacer la bendición de palma en los jardines y después arrancamos la procesión", explica la hermana mayor de la hermandad, María Teresa Miralles, quien recuerda con orgullo que, "la burrita", es "la primera procesión del Domingo de Ramos y la que abre la Semana Santa alicantina".

El paso representa la entrada de Jesús en Jerusalén y está compuesto por un grupo escultórico realizado en 1945 por el imaginero José Seiquer Zanón, con las imágenes titulares de Jesús Triunfante y el grupo escultórico de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén. Desde su fundación en 1942, la hermandad ha mantenido el carácter popular de este desfile, en el que los más pequeños siguen teniendo un papel protagonista.

Y es que cada Domingo de Ramos, los niños de Alicante acompañan el cortejo portando palmas y ramas de olivo, recordando el origen de la hermandad. La iniciativa surgió en el antiguo Hogar Provincial, donde se quiso crear una procesión en la que participaran los menores acogidos en el centro. "Es una procesión de toda la ciudad de Alicante", destaca Miralles.

El desfile cuenta además con la participación de colectivos festivos de la ciudad como las Hogueras, los Moros y Cristianos, las Fiestas Traficionales y de la Federación de Asociaciaciones Festivas de Barrios y Partidas Rurales, que se suman al cortejo acompañando al paso durante todo el itinerario.

Es un paso muy grande y uno de los que más pesa. Este es un cambio que los costaleros van a agradecer María Teresa Miralles — Hermana mayor

Cambio en el recorrido

La principal novedad de este año será la modificación del itinerario de esta procesión. En el año 2024, el paso de "la burrita", que durante más de cinco décadas procesionó sobre ruedas, comenzó a salir a varal, portada por los costaleros que componen la hermandad, lo que supuso un importante esfuerzo. "Este año cumplimos tres años con el paso a varal después de más de 56 años saliendo a ruedas. Tras comprobar que el recorrido era muy largo, hemos decidido hacer un pequeño recorte por el bien de los costaleros", explica Miralles.

El cambio eliminará el tramo de bajada por la Rambla antes de pedir la venia. En su lugar, el paso recorrerá Alfonso el Sabio, avenida de la Constitución y la calle Duque de Zaragoza, incorporándose después a la Carrera Oficial para pedir la venia en la Rambla de Méndez Núñez, como es habitual.

"Es un paso muy grande, muy ancho y uno de los que más pesa hoy en día en Alicante porque lleva cinco imágenes, este es un cambio que los costaleros van a agradecer", afirma la hermana mayor quien añade que el nuevo itinerario permitirá transitar por "una calle muy bonita como la avenida de la Constitución, que creemos que va a ser muy vistosa para nuestra procesión".

La procesión de los alicantinos

La hermandad insiste en que "la burrita" es mucho más que el inicio oficial de la Semana Santa alicantina. Su carácter abierto y participativo la ha convertido en una de las citas más populares del calendario cofrade de la ciudad.

Con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Yecla y la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza, el cortejo recorrerá algunas de las principales vías del centro, con un momento especialmente simbólico a su paso por la Explanada, donde el público suele arropar al trono sus palmas en alto. Alicante volverá así a levantar sus palmas para dar la bienvenida a la Semana Santa con una de sus estampas más queridas: la llegada de "la burrita".