Colegios e institutos de Alicante con goteras y convertidos en piscinas

Las últimas lluvias han sacado a relucir problemas de canalización y de goteras en algunos centros educativos de Alicante, donde se ha convertido en una odisea acceder a las aulas, salir al patio o pasar por algunos pasillos.

Es el caso del IES Jaume II, donde la Asociación de Padres y Madres de alumos (Ampa) ha mostrado su indignación por el estado en el que se encuentra el patio y los accesos del instituto, que han comparado con un "pantano". Una situación similar se ha producido en el colegio Emilio Varela, donde sus exteriores parecen auténticas piscinas por la gran cantidad de agua que hay acumulada, al igual que en colegio El Palmeral o el IES Virgen del Remedio.

"No estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo dignidad y seguridad para los estudiantes", advierte el colectivo de familias. Tachan de "lamentable" tener que sortear charcos gigantes, barro y zonas resbaladizas solo para poder entrar a clase o disfrutar del recreo. Una situación que se ha visto agravada para los alumnos que tienen que entrar a clases ubicadas en barracones.

Con todo ello, los padres y madres han vuelto a criticar el descuido de las instalaciones educativas y las promesas de mejora que nunca llegan. "¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que se tome en serio el mantenimiento de este centro? El alumnado y profesorado no deberían necesitar botas de agua o una canoa para ir a estudiar y dar clase", afirman.

Una zona del patio del colegio Emilio Varela, inaccesible tras las lluvias / INFORMACIÓN

Así, han reclamado dejar adiós a los parches para contar con soluciones reales y definitivas. No es la primera vez que el Ampa se queja del estado en el que se encuentran los barracones del instituto Jaime II de Alicante, un centro de Secundaria y de Bachillerato que convive con aulas prefabricadas desde hace dos décadas porque se encuentra masificado con más de 700 alumnos este curso escolar.

Hace un año, la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento anunciaron su compromiso de demolición y construcción de un nuevo instituto, una cuestión en la que continúan trabajando, sin que por el momento haya salido a licitación el proyecto.

Una zona de recreo del colegio El Palmeral, encharcada este miércoles / INFORMACIÓN

Imbornales obstruidos

La falta de limpieza de los imbornales es el problema que ha llevado al colegio Emilio Varela a volver a tener una gran superficie de agua estancada en el centro educativo, en concreto, en el patio de Infantil y primer ciclo de Primaria y en zonas del merendero donde cada vez que llueve se obstruyen los sumideros. También ha ocurrido en el IES Virgen del Remedio, donde las grandes acumulaciones de agua han impedido salir al patio a los alumnos.

Una escalera del colegio La Albufereta, precintada por la aparición de goteras / INFORMACIÓN

La misma situación se ha repetido en el colegio El Palmeral, donde varias zonas de recreo han quedado impracticables, junto al huerto escolar, que se ha convertido en un auténtico lodazal. El asfalto que está levantado por las raíces de los árboles y la falta de un alcantarillado en condiciones han ocasionado estos problemas.

Este centro tampoco se ha escapado de las goteras en el interior del edificio, ni tampoco el colegio La Albufereta, donde una escalera ha sido precintada por la caída de agua desde el techo, lo que ha obligado a colocar varios cubos.