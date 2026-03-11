El Domingo de Ramos en Alicante se viste de recogimiento y solemnidad con la procesión de la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica, un desfile que combina historia, arte y devoción. Tras las primeras procesiones de la mañana, los pasos de la Verónica y el Cristo de las Penas toman la calle, llenando de luz la Basílica de Santa María y el Casco Antiguo de la ciudad.

Para su hermano mayor, Emilio Martínez, la procesión tiene momentos que se enmarcan en la memoria de los alicantinos. "La salida de Santa María, cuando los pasos aparecen bajo el sol y los niños acompañan con sus palmas, es de lo más característico. También la vuelta al templo, con el esperado encuentro entre el Cristo de las Penas y la Verónica, es muy especial. Ese instante es de gran belleza y devoción para todos los que participamos y los que vienen a verla", explica Martínez.

La procesión inicia su recorrido a medio día desde la Basílica de Santa María y se desplaza por las calles Mayor y Villavieja, donde su conocida la revirá y la subida generan gran expectación entre los asistentes. La música, a cargo de la Agrupación Musical Santa Mujer Verónica de Tobarra (Albacete) y la Sociedad Musical L’Harmonia de Alicante, acompaña cada paso, intensificando la emoción de los momentos clave.

Novedades de 2026

Este año, la hermandad presenta dos novedades significativas. Por un lado, el Cristo de las Penas estrena una nueva cruz de procesión, diseñada para realzar la solemnidad del paso. Por otro, la Santa Mujer Verónica inicia la restauración de su canastilla, obra de gran valor artístico realizada por Castillo Lastrucci, cuya primera fase se centra en el tramo principal. "La canastilla de la Verónica es de un valor incalculable porque fue realizada por Castillo Lastrucci, y su restauración, que este año se realiza la primera parte, permitirá conservar esta joya para futuras generaciones", explica el hermano mayor.

Se trata de una de las hermandades con raíces más antiguas de Alicante, cuya primera aprobación de capítulos data de 1496, bajo Fernando II el Católico. Desaparecida durante los años 30, fue refundada en 1946 por la Hermandad del Cristo del Mar, retomando la veneración a la Santísima Faz. Desde entonces, la corporación ha mantenido un desfile que combina solemnidad y expresividad artística, con pasos realizados por el imaginero Antonio Castillo Lastrucci y un manto heráldico de gran valor bordado por D. Tomás Valcárcel, que reúne los escudos de los municipios de la provincia, una pieza que mide cuatro metros de largo por cinco de ancho, con 25 kilos de hilo de oro.

Una procesión de tradición y fe

Con más de siete siglos de historia, la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica combina arte, devoción y participación ciudadana. Desde sus pasos históricos hasta la implicación de jóvenes y familias, cada Domingo de Ramos se convierte en un homenaje a la fe y a la tradición alicantina.

"Es una procesión que se distingue por la emoción, el color y el respeto que despierta en quienes la vemos. Cada año nos recuerda la riqueza de nuestra Semana Santa", apunta Martínez, invitando a alicantinos y visitantes a disfrutar de este desfile único, donde la historia y la devoción se encuentran en cada calle y en cada paso.